Bohemians a speciální zápas: V přípravě jsem si sáhl na dno, říká brankář

Ne, Le Giang nebude skákat po míči v pokutovém území. Jeho spoluhráči nebudou střílet na bránu.

Bohemians se v neděli od 17.00 postaví ve virtuálním zápase soupeřům z Dejvického divadla, jehož hlavní tváří je herec Ivan Trojan, velký fanoušek klokanů.

„Buď u toho ty,“ vyzývá klub na promo videu.

Vstupenky si lze pořídit v několika cenových relacích na internetovém portálu Ticketportal.

Bohemians 1905 versus Dejvické divadlo prodej vstupenek přes Ticketportal

Gold VIP na polstrovaných sedadlech stojí 1905 korun, Silver VIP jsou za 333 korun a běžné vstupenky se prodávají za 105 korun. Počet běžných vstupenek není omezený.

K videu, kde zápas uvidíte, se dostanete přímo na webu distributora vstupenek zadáním kódu, který je na lístku. Duel bude provázet známý komentátor Jaromír Bosák.

Hráči Bohemians své umění předvedou v oboru herectví. Soupeři Miroslav Krobot, Simona Babčáková, Hynek Čermák, Veronika Khek Kubařová, Trojan a další ukážou, jak jsou zdatní ve fotbale.

„Musel jsem se připravovat mnohem víc. Musel jsem si sáhnout na dno svých sil a ukázat, co ve mně je. Zapojil jsem do toho i hru na kytaru, ale uměním se to asi nazvat nedá,“ citoval klubový web brankáře Le Gianga.

Chcete vidět, jak obránce Martin Dostál na jevišti recituje? Nebo jak herečka Simona Babčáková slaví gól? I na takový scénář může dojít. Zajistěte si lístek, virtuální souboj se blíží.

Výtěžek ze vstupného půjde na nově zřízený nadační fond Bohemians 1905. Peníze pomohou Nemocnici Na Františku, kde pracují lékaři, kteří se starají i o hráče. Podpoříte tím i klub, Dejvické divadlo a Hereckou asociaci.

Není to první virtuální zápas českého klubu, v době pandemie koronaviru se fotbalisté snaží prostřednictvím charitativních projektů zapojit fanoušky a získat peníze na boj s nemocí covid-19.

Diváci si kupovali vstupenky na duely Brna se Slavií, podještědské derby Jablonec - Liberec, pohárové duely Olomouc - Real Madrid a Teplice - Borussia Dortmund BVB. Sparta zase dělá virtuální prohlídky stadionu, průvodci jsou klubové legendy a peníze z prodaných vstupenek věnuje pražským domovům seniorů.