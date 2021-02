Změny určitě budou. Budějovičtí řeší, s kým vyrukovat na Bohemians

„Je to sice škoda, protože jsme drželi pěknou sérii. Ale musíme se z toho oklepat a jedeme dál. Pořád si vedeme dobře,“ ujišťuje českobudějovický útočník či křídelník Patrik Brandner.



A má pravdu. Výkon i výsledek proti poslednímu týmu tabulky byl sice zklamáním, nicméně se jednalo o teprve druhou porážku z posledních 14 utkání. „Chceme být výš a potrápit týmy za Slavií a Spartou. Bodově je střed tabulky našlapaný, a když přivezeme tři body z Bohemky, tak jsme zpátky kolem pátého šestého místa,“ zdůrazňuje.

Brandner je společně s Benjaminem Čoličem nejlepším střelcem týmu, když přidal pět branek. Na gól už však čeká devět zápasů, naposledy skóroval v půlce prosince proti Karviné. „Ptám se sám sebe, čím to je. Nemám ani tolik šancí, nebo když už je mám, tak to špatně řeším. Snad se chytím nějakým snadným gólem a začne to zase padat,“ přeje si.

I kvůli gólovému půstu 27letý forvard v posledních zápasech vypadl ze sestavy a nastupoval až jako střídající hráč. Proti Opavě naskočil však už po čtvrthodině, když se zranil David Ledecký.

„Patnáctá minuta je ještě dobrá, protože je člověk ještě celkem zahřátý z rozcvičky. Horší by to bylo třeba po půlhodině. Rychle jsem se rozhýbal a bylo to dobré,“ popisuje. Ledecký si znovu přivodil svalové zranění, vyšetření magnetickou rezonancí určí jeho rozsah. Nějakou dobu bude mimo hru. O to víc trenéři vítají Dameho Diopa, který naposledy naskočil na druhý poločas.

„Několikrát podržel míč, dobře vyhodnotil situace. Ale nedostal se do zakončení, což je u útočníka kaňka na jeho výkonu,“ všiml si asistent trenéra Jiří Kohout, který s hlavním koučem Davidem Horejšem řeší změny v sestavě.

Po karetních trestech se do sestavy zřejmě vrátí obránci Maksym Talovierov a Lukáš Skovajsa, v brance se dá očekávat šance pro Vojtěcha Vorla. „Změny určitě budou,“ potvrzuje Kohout.

Bohemians mají o šest bodů méně než Dynamo a jsou dvě místa za ním, tedy desátí. „Bohemka je nečitelná, hodně rotuje hráče a mění i rozestavení. Čeká nás fotbalové mužstvo. Uvidíme, co dovolí terén,“ uvádí asistent.

Jihočeši chtějí zopakovat podzimní domácí výhru 2:1. „Už to není jen bojovné mužstvo jako před pár lety. Čeká nás těžký zápas, ale chceme zvítězit,“ ujišťuje Patrik Brandner.