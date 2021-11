Kouč Bohemians o nervech: Naše typické utkání. Škoda, že jsme ho nezlomili dřív

V patnáctém kole první ligy se klidně mohl opakovat tak častý scénář ze zápasů Bohemians. Vždyť dřív po půli vedli třeba nad Slavií, Plzní, Spartou... Z těchto tří setkání přesto brali jen bod.

I nyní to s klokany v určitých pasážích zápasu vypadalo všelijak. Třeba po druhé brance přežili hned tři slibné možnosti Dynama. To po přestávce dokonce snížilo na 1:2.

„Soupeř se gólem dostal do kontaktu a byly to nervy. Rozhodli jsme až těsně v závěru, do té doby se mohlo stát cokoliv. Jsme rádi za šťastný konec, je pro nás důležitý, protože přišel po třech porážkách venku, kde jsme mohli bodovat,“ pravil Klusáček, pro kterého šlo o sté utkání v lize v roli hlavního trenéra.



Ceníte si výhry v jubilejním zápase o něco víc?

Takhle bych to vůbec nebral. Je pro nás cenná proto, že tabulka se začala trochu trhat a my jsme se opět dostali do kontaktu s týmy ze střední tabulky.



Csaplárova past pojem, který má i (z recese?) heslo na Wikipedii Označuje se tak poločasové vedení 2:0, které má být údajně nejhorší, protože mužstvo nabude dojmu, že má duel pod kontrolou. Ztratí koncentraci a soupeř zvládne vyrovnat či otočit. „My jsme z Csaplárovy pasti udělali a podzim past bohemáckou. Vedli jsme po první půli v devadesáti procentech zápasů, nebylo nám to nic platné,“ glosoval Dostál. „Ale tentokrát jsem cítil, že i kdyby Budějovice vyrovnaly, že prostě vyhrajeme.“

Rozhodlo to, že jste vedli o dva góly? Obránce Martin Dostál překřtil Csaplárovu past na bohemáckou a připomněl, že jste mockrát o přestávce měli náskok a po ní o něj přišli.

Vedení dva nula nám pomohlo. Rozhodlo to. Ani bych neřekl, že jsme byli v prvním poločase lepší. Spíš produktivnější než Dynamo.



Nejen na první dva góly jste měli ve vápně Dynama spoustu prostoru.

Musím říct, že jsem byl v prvním poločase naštvaný, protože jsme tam dobré situace nedohrávali. Nakonec díky důrazu jsme se dostali k první brance. A ta druhá, ta byla fotbalová.



Krásná akce na jeden dotek, kterou po přihrávce Květa zakončil gólem Hronek.

Nehrajeme úplně brazilský fotbal, ale tahle akce byla vydařená. I jsme ji dobře dohráli. Hronek letos slavil první gól, dalo nám to komfort.

Bezprostředně po druhé brance ale Dynamo mělo několik příležitostí ještě do přestávky. Museli jste o pauze hodně apelovat na udržení koncentrace?

Je to tak. Přesně v závěru půle byly hodně nebezpečné situace, hlavně při centru z pravé strany od Čoliče, jak to prodlužoval Mihálik nad branku. Zatrnulo nám.

A co teprve za stavu 1:2? Bassey snížil nedlouho po začátku druhé půle.

Bylo to hektické. Ztráceli jsme spoustu míčů, hrálo se nahoru dolů, nikdy nevíte, co se stane. Potřebovali jsme se zklidnit, podržet balon, to nám někdy kolem šedesáté, sedmdesáté minuty chybělo. Pomohli nám střídající hráči, všichni do zápasu dobře vstoupili a podařilo se nám díky tomu otupit tlak Budějovic.



Třetí branka však ne a ne přijít navzdory šancím. Byly to v závěru velké nervy, než definitivně rozhodl Koubek?

Je škoda, že jsme utkání nezlomili dřív. Na začátku druhé půle měl Vondra tutovku po standardce, přestřelil. Být to tři nula už v té chvíli, tak jsme si utkání užili, možná by padlo víc gólů. Takhle to bohužel byly nervy až do konce.