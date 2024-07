Gól Hrubého? Zasáhl bránící hráč, říká sudí. Prekop ale tvrdí, že balon nehrál

Prvním momentem, který se po utkání hojně rozebíral, byla akce z 82. minuty. Bohemians kombinovali na pravé straně, Čermák ale patičkou minul balon a ten se kutálel směrem k Prekopovi.

Slovenský útočník, jenž do Baníku přišel v létě právě z týmu soupeře, čelem k vlastní bráně trochu zazmatkoval. Pod tlakem Jánoše se míč vykulil za ostravskou defenzivou k Hrubému, který skóroval na 2:0. Jenže za protihráči stál několik metrů.

Praporek asistenta letěl nahoru, hlavní sudí Ondřej Berka ale nedal hned pokyn k rozehrání hry. „Předmětem zkoumání bylo, který hráč, jestli útočící nebo bránící, nahrál směrem na hráče, který docílil branky,“ vysvětloval pak ve vysílání O 2 TV Sport.

Trvalo lehce přes dvě minuty, když branku ve prospěch Bohemians uznal. „Na hřišti jsme to vyhodnotili tak, že zahrál útočící hráč, ale od videa jsme dostali informaci, že zahrál bránící, a tedy se nejednalo o přestupek proti pravidlům,“ poznamenal Berka.

Režie pár minut po uznání branky nabídla průkazný detailní záběr, jenž potvrdil, že míč k Hrubému skutečně vyslal Prekop. Hosté to ale viděli trošku jinak.

„Nejhorší je, že nevíte, co se děje. Je velká prodleva, všem se nám zdálo, že to byl velký ofsajd... Prekop mi tvrdil, že míč nehrál, že ho hrál Jánoš,“ krčil rameny trenér Pavel Hapal.

I Prekop, muž, který se do situace přímo zapojil, vzápětí dorazil mezi reportéry.

„Jánoš mi upřímně povídal, že nechápe, jak to mohl být gól. Jinými slovy mi naznačoval, že platit neměl,“ divil se Prekop. „Vypíchl mi míč, ať už to bylo zaviněné, nebo ne, byl to ofsajd. Ale měl jsem to vyřešit jinak, mohl jsem odkopnout třeba na roh, ten bychom přežili a byl by klid,“ vyčítal si.

To kouč domácích Jaroslav Veselý si byl jistý, že míč směrem ke střelci Hrubému poslal fotbalista v modrém.

„Ani jednu situaci jsem bohužel neviděl z opakovačky, ale na hřišti jsem viděl, že hrál hráč Baníku. Navíc nefungoval moc dobře signál, před zápasem nám bylo řečeno, že komunikace mezi rozhodčím a VAR v kontrolním centru probíhá nouzově přes telefon,“ prozradil. „Rozhodčí to neměli snadné.“

V samotném závěru navíc Berka s kolegy u videa v novém zázemí na pražské Brumlovce řešili další zapeklitý okamžik: poslední akce, centr zprava a souboj Bouly s Drchalem.

Hostující Boula v šestnáctce padá a drží se za nohu, hosté reklamují faul a dost možná i hru rukou. Opakovaný záběr ale ukázal, že nedovoleně zahrál útočící Boula, nikoli bránící Drchal. Ostravský hráč si ve skluzu pravačkou trefil vlastní paži.

„Na konci utkání se řešil potenciální přestupek, buď hraní rukou nebo přestupek na tělo hráče. My jsme to na hřišti nevyhodnotili jako nedovolenou hru a video nám to potvrdilo,“ prohlásil Berka.

„Slyšel jsem, že byla Boulisova,“ reagoval na možnou ruku Hapal. „Rozhodlo tady proměňování šancí, my dvě velké nedali. Gratuluju Bohemce k vítězství.“

„Drchy mi říkal, že balon trefil ruku Baníkovce. Bylo to takové zmatečné... Tohle závěrečné drama jsme si mohli ušetřit, ale hráli jsme slušně, jsem spokojený a vítězství si vážím,“ uzavřel jeho protějšek Veselý.