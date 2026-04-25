Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Bohemians - Sparta, v sestavě hostů Kuchta, vracejí se Irving i Mercado

Autor:
Sledujeme online   15:10
Jeden hraje o únik ze skupiny o záchranu, druhý o naději na titul. Bohemians versus Sparta, malé pražské derby má v závěrečném dějství základní části fotbalové ligy pořádný náboj. Duel můžete sledovat od 16.00 v online reportáži, ve stejný čas mají výkop i zbývající utkání odloženého 27. kola.

Hlavičková momentka v utkání Sparty a Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Bohemians nabrali slušnou formu, před týdnem zvítězili v Ostravě, kde navázali na domácí výhru nad Zlínem.

Desetibodový náskok na první barážovou příčku je před nadstavbou zbavuje největších obav, ale v případě úspěchu se Spartou mohou mít definitivní klid.

Když zvítězí a Zlín neporazí Pardubice, posunou se na desátou příčku do prostřední skupiny, čímž si definitivně zajistí záchranu. Stačit jim může i remíza, pokud Zlín prohraje a Mladá Boleslav nezvítězí v Karviné.

Sparta jistě nedoufala, že se ještě vrátí do boje o titul. Po dvou zaváháních Slavie ztrácí pět bodů, ale pokud chce rivala ještě prohnat, potřebuje do konce sezony už jen vyhrávat.

Sparťanský kouč Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Grimaldo, Ševínský, Sörensen, Sonne – Kairinen, Irving, Sochůrek – Mercado, Kuchta, Haraslín.

S Bohemians má Sparta v poslední době pozitivní bilanci, podaří se ji vyhrát podeváté za sebou?

25. 4. 2026 16:00
Bohemians : Sparta 0 : 0
()
Sestavy:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

27. kolo

Kompletní los

30. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.