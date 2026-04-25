ONLINE: Bohemians - Sparta, v sestavě hostů Kuchta, vracejí se Irving i Mercado

Bohemians nabrali slušnou formu, před týdnem zvítězili v Ostravě, kde navázali na domácí výhru nad Zlínem.
Desetibodový náskok na první barážovou příčku je před nadstavbou zbavuje největších obav, ale v případě úspěchu se Spartou mohou mít definitivní klid.
Když zvítězí a Zlín neporazí Pardubice, posunou se na desátou příčku do prostřední skupiny, čímž si definitivně zajistí záchranu. Stačit jim může i remíza, pokud Zlín prohraje a Mladá Boleslav nezvítězí v Karviné.
Sparta jistě nedoufala, že se ještě vrátí do boje o titul. Po dvou zaváháních Slavie ztrácí pět bodů, ale pokud chce rivala ještě prohnat, potřebuje do konce sezony už jen vyhrávat.
Sparťanský kouč Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Grimaldo, Ševínský, Sörensen, Sonne – Kairinen, Irving, Sochůrek – Mercado, Kuchta, Haraslín.
S Bohemians má Sparta v poslední době pozitivní bilanci, podaří se ji vyhrát podeváté za sebou?