Bohemians trápí víc než fotbal. Hybš bojuje s rakovinou, Smrž řeší doping

Osmadvacetiletý Smrž, který na podzim sehrál 13 zápasů a dal jeden gól, měl pozitivní test po prosincovém posledním podzimním utkání s Karvinou. Vedení klubu se o tom dozvědělo po příletu na nedávné soustředění do Turecka.

„S hráčem jsme promluvili a druhý den okamžitě odletěl do Česka řešit nastalou situaci. Sám se rozhodl pro zastavení činnosti, aby mu případný trest běžel od prvního dne řízení,“ uvedl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Dvaatřicetiletý Hybš na podzim nastoupil jedenáctkrát, od konce října už kvůli onkologickému onemocnění chyběl. „V první chvíli byly vyhlídky optimističtější, že by mohl nastoupit už v lednu do přípravy. Jsou tam ale nějaké komplikace, takže na jaře asi k dispozici nebude,“ řekl trenér Jaroslav Veselý.

Autor gólu Bohemians Vojtěch Smrž (vlevo) se raduje z gólu s Matějem Hybšem.

„Nejdůležitější je, aby se vrátil do normálního života. Snad to není fatální, ale ani se to nemůže brát na lehkou váhu. Ocenil bych i klub, že ho podporuje. Spolupráce pokračuje například bez toho, aby se mu zkrátily podmínky smlouvy,“ uvedl Veselý, jenž o Hybšově onemocnění věděl jako první z klubu. Bývalý obránce Sparty nebo Plzně ho nyní požádal, aby informoval i veřejnost.