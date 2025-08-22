Utkání Bohemians - Mladá Boleslav se odkládá, Pražany skolila viróza

„Kádr Bohemians se již několik dní potýká s virovým onemocněním, které zasáhlo významnou část týmu. S klubem jsme byli v pravidelném kontaktu a situaci průběžně sledovali. Počet nakažených hráčů se ale k dnešnímu dni nepodařilo bohužel snížit, naopak dále narůstá a v tuto chvíli se s onemocněním potýká 14 hráčů, což klub doložil lékařskými zprávami. V zájmu ochrany zdraví a zachování regulérnosti soutěže jsme se proto rozhodli utkání odložit,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
V aktuální sezoně nejvyšší soutěže jde o třetí odložený zápas. V prvních dvou případech byla důvodem účast týmů v evropských pohárech.
Nejprve se v normálním termínu nehrál duel Mladé Boleslaví s Plzní na žádost hostů. Zápas se uskutečnil v úterý a Viktoria v něm zvítězila jasně 5:0. O odklad úspěšně zažádala i Ostrava, její utkání v Pardubicích zatím náhradní termín nemá.
Baník navíc nedohrál ani domácí zápas 2. kola s Teplicemi, který byl po 25 minutách za stavu 1:0 pro Slezany přerušen kvůli nepříznivému počasí. I u tohoto duelu se čeká na nový termín.