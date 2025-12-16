Chance Liga 2025/2026

Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

Ondřej Bičiště
  20:14
Fotbalové Teplice si pojistily svého kapitána a nejlepšího střelce, záložník Michal Bílek na Stínadlech prodloužil kontrakt, který by mu vypršel v létě. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu, délka nové smlouvy zveřejněna nebyla.
Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

foto: Ondřej Bičiště

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...
Tepličtí ošetřují Michala Bílka v zápase proti Hradci Králové.
Teplický Michal Bílek slaví svůj druhý gól do sítě Bohemians.
Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....
6 fotografií

„Michal je jednou z opor našeho týmu, domluvit se s ním na prodloužení smlouvy bylo naší prioritou. Jsme rádi, že bude dál důležitou součástí našeho týmu,“ těší teplického sportovního ředitele Štěpána Vachouška.

Osmadvacetiletý kreativní středopolař zažívá průlomovou sezonu, ještě v minulém ročníku neměl jisté místo v základní sestavě Teplic, teď už patří mezi nejdůležitější hráče týmu. Za podzim nasázel z druhé vlny šest gólů, nejlepší útočník mužstva Matyáš Kozák má na kontě tři branky.

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

„Jsem moc rád, že jsme se dohodli na pokračování spolupráce. Teplice beru jako svůj domov a vážím si důvěry, kterou ve mně klub má. Cítím, že se tu můžu dál posouvat a být platný pro tým. Udělám maximum pro to, abych svými výkony pomáhal mužstvu a fanouškům jsme společně dělali radost,“ slibuje Bílek, nově také kapitán týmu.

Zpočátku podzimu v roli zaskakoval při absenci Daniela Trubače či Lukáše Marečka, nyní mu už páska zůstala. „On si tu pozici vysloužil. Je to přirozený vůdce týmu,“ chválí kouč Zdenko Frťala baviče kabiny, exekutora standardek i pokutových kopů. Během podzimní části Bílek proměnil tři penalty, naposledy proti Slovácku sice selhal, ale Teplice i tak vyhrály 1:0 a přezimují jako desátý tým ligové tabulky.

Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

