Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

„Michal je jednou z opor našeho týmu, domluvit se s ním na prodloužení smlouvy bylo naší prioritou. Jsme rádi, že bude dál důležitou součástí našeho týmu,“ těší teplického sportovního ředitele Štěpána Vachouška.
Osmadvacetiletý kreativní středopolař zažívá průlomovou sezonu, ještě v minulém ročníku neměl jisté místo v základní sestavě Teplic, teď už patří mezi nejdůležitější hráče týmu. Za podzim nasázel z druhé vlny šest gólů, nejlepší útočník mužstva Matyáš Kozák má na kontě tři branky.
„Jsem moc rád, že jsme se dohodli na pokračování spolupráce. Teplice beru jako svůj domov a vážím si důvěry, kterou ve mně klub má. Cítím, že se tu můžu dál posouvat a být platný pro tým. Udělám maximum pro to, abych svými výkony pomáhal mužstvu a fanouškům jsme společně dělali radost,“ slibuje Bílek, nově také kapitán týmu.
Zpočátku podzimu v roli zaskakoval při absenci Daniela Trubače či Lukáše Marečka, nyní mu už páska zůstala. „On si tu pozici vysloužil. Je to přirozený vůdce týmu,“ chválí kouč Zdenko Frťala baviče kabiny, exekutora standardek i pokutových kopů. Během podzimní části Bílek proměnil tři penalty, naposledy proti Slovácku sice selhal, ale Teplice i tak vyhrály 1:0 a přezimují jako desátý tým ligové tabulky.