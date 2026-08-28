Bídný start, ale? Trenérská změna není téma, říká zlínský sportovní manažer

„Chodím často na tréninky, a když je tady Zdeněk, také přijde. Je důležité vidět hráče, jak se chovají, ne jen fotbalově, ale také jakou mají řeč těla. Zdeněk byl včera na asociaci v Praze, přijel do Zlína, tak jsme si dali sraz na stadionu,“ líčil Hoftych.
Vedete s hráči pohovory?
Mluvím s nimi průběžně, ale nemám rád dlouhé proslovy. Ode mě jsou to věci, které vidím, pozitivní i negativní. Držím linii, která mi vyhovovala, když jsem trénoval. Vedení komunikovalo se mnou a já s kabinou, za kterou jsem v denním režimu zodpovídal.
|
Zlín konečně zvítězil, s domácím pohárem se loučí Ústí. Postup slaví také Bohemians
Jaká je teď komunikace s trenérem Bronislavem Červenkou, který na tiskové konferenci po posledním zápase s Libercem vystoupil s hodně ostrou kritikou směrem k hráčům?
Pochopil jsem ho. Byl to vzkaz do kabiny, byla tam emoce. Víme, že v některých hráčích je fotbalovost na hraně. To jsme věděli i loni, když jsme šli do ligy, že to musíme urvat jinými zbraněmi než fotbalovou kvalitou – bojovností, urputností. Oproti loňské sezoně mi tyhle atributy chybí. Na nás je, abychom do mužstva dostali věci, které fungovaly hlavně loni na podzim, kdy jsme byli týmovější a poctivější v defenzivě.
Hodně zarezonovalo prohlášení, že půlka hráčů na první ligu nemá. Co to s nimi může udělat?
Kolikrát mi trenér řekl, že jsem kopyto nebo dřevák, a v duchu jsem si myslel, že to vím a že mi to říkat nemusí, ale zase že jsem rychlý, důrazný, zodpovědný. Každý hráč by měl znát svoje kvality. Někteří kluci by to možná chtěli hrát fotbalověji. Vidíme to teď třeba u Nombila. Týmu chybí buldočí vůle urvat výsledek i za cenu enormní bojovnosti. Takový gól jako minule s Libercem bychom loni nedostali. Na půlce prohrajeme souboj na špičku kopačky, protože si to hráč chce vyřešit na pohodu, místo abychom ho vyhráli a šli tři na jednoho.
Bude stačit jen větší bojovnost?
V pátek máme představenstvo klubu, které je dlouhodobě plánované, a kde budeme řešit horší věci než loni v tuto dobu. Probereme sportovní i finanční stránku a dojdeme k závěru, jak naložit se zbytkem podzimu včetně možných posil.
V létě jste přivedli sedm hráčů, ale snad kromě dvou nejsou příliš platní. Stojíte si za nimi?
Jsou tři. Naskakují Appiah, Šmiga a Kukučka. Věděli jsme, že těch sedm přišlo s výhledem do budoucna. Očekávali jsme více od hráčů, kteří tvořili gros týmu. Jenže nastala situace, kterou jsem nikde nezažil. Začala už na jaře a pokračovala v létě. Máme devět hráčů, včetně dvou nových, kteří jsou buď zranění, nebo neabsolvovali konec jara a letní přípravu. Jejich forma je na nějakých šedesáti procentech loňské sezony. Tohle vidím jako největší problém. Jinak bychom v létě tolik hráčů ani nepřivedli.
Nebylo lepší před kvantitou upřednostnit kvalitu? Nebo je to v podmínkách Zlína nereálné?
Chtěli jsme zkusit jinou cestu. Ne jako loni, kdy jsme přivedli Kalabišku a Peška, ale aby to byla naděje i do budoucna. Až na jednoho jsme získali mládežnické reprezentanty svých zemí, potenciál v nich je. Samozřejmě na takového hráče dosáhneme, pokud stagnuje, nebo má jiný problém. A když si poslechnete trenéry klubů, kteří mají k dispozici výrazně vyšší prostředky, že na trhu nejsou hráči, na které si můžou sáhnout, jak to pak musí být náročné pro nás s našimi finančními možnostmi? Pak přivádíš hráče, o kterých nevíš, ale musíš věřit.
|
Chtěl jsem ze Slavie odejít, další hostování by mi uškodilo, soudí Labík po premiéře
Jak chcete držet krok s konkurencí, když předposlední Artis koupí Labíka za dva miliony eur?
Říkal jsem to už loni majiteli klubu (Zdeňku Červenkovi). Jak se změnil fotbalový trh a jaký je trend, bude pro Zlín čest hrát první ligu.
To nezní moc optimisticky.
Nebudu mluvit za majitele. Jsem tady od toho, abych dělal sportovní stránku v možnostech, jaké máme. Řeknu jedno plus. Do prvoligového týmu se můžou zařazovat mladí kluci, což v jiných klubech nefunguje. Ekonomika a strategie jsou vždy o majiteli. Jak ho znám, má svoje mantinely, řízení firmy, dlouholeté uvažování a určitě se nepustí do nákupů, kterými by soutěžil s jinými kluby. Uvidíme, jestli to bude stačit. Sezona ukáže. Nůžky, které nebyly loni tak rozevřené, se příchodem Zbrojovky a Artisu do ligy ještě více rozevřely. Mizí konkurence, se kterou Zlín může soupeřit.
Frustruje vás to?
I tak mě práce tady strašně baví. Víceméně je to krizový management. Říkal jsem to už v roce 2024, kdy Zlín spadl z první ligy, a to se ještě nezměnila pravidla hry: když se postoupí zpátky, bude to každý rok o udržení ligy. Teď je otázkou, jestli se změní filozofie Zlína.
Což není pravděpodobné, že?
Někdo říká, že může být ještě hůře. K tomu řeknu jedno, ať si Zlín váží současného majitele. Vím, jak to tady bylo před 25 lety, když zkrachoval Svit a nikdo do toho nechtěl jít. Zlín není ligovou destinací, o kterou by se někdo rval. Sám jsem byl u prodeje Spartaku Trnava, značky jako vrata, a vím, jak bylo těžké sehnat, kdo do toho vstoupí. A to se ještě město chová výrazně lépe než v dobách, kdy jsem působil ve Zlíně předtím. Podporuje mládež, postupně se snaží zvelebovat stadion.
|
Lituji fanoušky, půlka hráčů na ligu nemá, říká Červenka po další zlínské mizérii
Vystoupíte na představenstvu s požadavkem na posílení?
Půjdu tam s tím, že budu analyzovat současnou situaci. Pak si musíme říct, co udělat pro zlepšení. Čekal jsem, že začátek soutěže bude těžký, ale také, že budeme mít tři čtyři body. Můžeme se bavit o posílení, ale teď už o hráče základní sestavy. Máme vytipovaná jména, s některými jsme byli v kontaktu. Také se budeme bavit o odchodech na hostování.
Co téma trenér?
Objevily se spekulace, ale nikoho jsme neoslovili. Trenéra ani nechceme řešit, protože jsme v tom všichni společně. Nikdo jiný než my to nezlomí.
Jste optimista, či pesimista?
Pragmatik. Potřebujeme co nejdříve udělat body. Máme na to čtyři zápasy do reprezentační pauzy. Nesnáším tabulku na začátku podzimu. Dokud tam svítí nula, je to strašně stresující. Když jsme loni na konci podzimu prohráli čtyři zápasy, málokdo si toho všiml. Je důležité, že tam s námi zůstaly další tři mančafty a nejsme odstřelení o pět bodů.