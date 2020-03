Šéf ligy: Slávisté nechtěli fotbal bez lidí, ale na zasedání nepřišli

Už v úterý, když vyšel najevo zákaz veškerých sportovních, kulturních a jiných hromadných akcí nad sto lidí kvůli šíření koronaviru, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík navrhl: Než hrát bez diváků? Raději přerušit soutěž.

Na středečním jednání Ligového výboru však zástupci klubu chyběli.

„Kolega Nezmar se ráno omluvil. Z jednání kontrolního výboru se omluvil kolega Buzek, toho času na dovolené. Ale u těch, co byli přítomni, to bylo jednoznačné,“ uvedl Svoboda. „Neformálně jsem kontaktoval i další kluby zejména z první ligy a naprosto převažující názor byl ten, který jsme přijali.“



Čili následující dvě ligová kola - pětadvacáté a šestadvacáté - odehrát za zavřenými dveřmi. Pak je na programu reprezentační přestávka, během níž si zástupci LFA řeknou, jak dál.

Kdyby se situace zhoršila, existuje varianta s ukončením soutěže?

Nechtěl bych spekulovat. Od začátku respektujeme nařízení centrálních orgánů, omezení je dáno tak, jak je. Utkání se mohou hrát s limitem sto lidí. Doufám, že se ta situace příliš zhoršovat nebude a zápasy budeme takhle moci odehrát. Ale sami víte, že za týden může být všechno jinak.



V Itálii nejprve uzavírali stadiony, teď zápasy rovnou odkládají. Nebyla možnost ligu odložit a nebýt v blízké době v nejistotě?

Může se stát cokoliv, Bezpečnostní rada státu může kdykoliv jakkoliv rozhodnout. Ale když tak učiní příští týden, máme další kolo odehráno. Samozřejmě to není situace jen české ligy, řeší ji všechny ligy nejen napříč Evropou, řeší se pohárové soutěže. My jsme situaci konzultovali s European Leagues, kteří sdružují většinu evropských lig.

Jak reagovali?

Jejich doporučení: pokud je možné hrát, byť bez diváků, tak ať se hraje. Termínová listina je nějak nastavená, soutěže musí někdy skončit a asi nikdo nechce, aby potom skončily nedohrané. Má to spoustu konsekvencí souvisejících s prostupností do evropských soutěží a podobně. Nejsme v jednoduché situaci ve srovnání s hokejem, tam to tak dramatické asi není.

Máte připravená opatření pro případ, že se hrát nebude? Zrušila by se třeba nadstavba?

S touto variantou zatím nekalkulujeme. Snažíme se udělat vše pro to, aby se soutěž i při těch omezeních a nepříjemnostech odehrála na hřišti.

Tudíž zatím nemáte plán, kdyby se situace zhoršila.

Ne.

Máte vyčíslenou ztrátu?

Zatím řešíme fotbal, ztráty jsme nepočítali. Snažíme se je minimalizovat. Jedna věc jsou ušlé příjmy ze vstupné, druhá, že kluby mají prodané permanentky... Vedle toho jsou sponzorské či reklamní smlouvy, které jsou vázané na utkání. Jde o složitý komplex problémů a škody budou velké. Třeba na biatlon mělo přijít sto tisíc diváků a nemohli, nám přijde sto tisíc na dvě kola. Takže ztráty a omezení jsou násobně větší než v případě světového poháru v biatlonu.

Dostanou se na zápasy zástupci médií?

V opatření je jasně daný limit sto lidí, včetně hráčů, rozhodčích, všeho. Máte dva týmy, dva realizační týmy, už i toto musíme omezit. Třeba hráči, kteří nejsou přímo nominovaní k utkání, by tam asi neměli být. Klub si může sám rozhodnout, koho do limitu třiceti lidí zahrne. Pak musíte mít pořadatele, technické delegáty a tak dále. Hranice sto osob je hodně přísná, ale poradíme si s tím. Do kvóty se vejde určitý počet zástupců televizní společnosti tak, aby se přenos mohl uskutečnit. Bohužel zástupci dalších médií se do ní nevejdou.

Co by se dělo při nakažení jednotlivých hráčů koronavirem a následného uvedení celých týmů do karantény?

Na tyto situace pamatují fotbalové normy, může se to stát i bez souvislosti s koronavirem. V okamžiku, kdy je mužstvo v karanténě od hygienické stanice, nemůže hrát soutěžní utkání.

Slávistický šéf Tvrdík na Twitteru naznačoval, že chce iniciovat schůzku zástupců klubů. Může k ní dojít?

Podívejte se, iniciovat... Dohodli jsme se, že jednoznačně preferujeme odehrání dvou kol, pak situaci budeme dál řešit. Nebavili jsme se, zda budeme na toto téma svolávat ligové grémium. A žádný jiný orgán než ligové grémium ve stanovách LFA není. Pakliže se má jednat o neformální schůzku majitelů, statutárních zástupců, tu může svolat kdokoliv.