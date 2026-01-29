Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Basilej - Plzeň 0:0, na hrotu Panoš, hrají také Souaré s Valentou

Už od minulého týdne mají jistotu, že ve vyřazovací fázi chybět nebudou. V závěrečném dějství základní části Evropské ligy v Basileji jde plzeňským fotbalistům o co nejlepší postavení v tabulce pro play off a také touží udržet neporazitelnost. Utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské lize. | foto: Petr David JosekAP

Viktorii s dvěma výhrami a pěti remízami patřila před výkopem sedmnáctá příčka, která by pro los prvního kola play off znamenala nevýhodnou pozici mezi nenasazenými, čili úvodní duel by hrála doma a odvetu venku.

Trenér Martin Hyský už má k dispozici stopery Jemelku s Dwehem, kteří si minulý týden proti Portu (1:1) odpykali trest za karty. Naopak kvůli vyloučení chybí kapitán Vydra. Právě v útoku má Plzeň problém, kvůli zranění není k dispozici Adu. A nové posily Vašulín či Lawal ještě nemohou nastoupit.

A tak kouč na hrot překvapivě nasadil osmnáctiletého Panoše, původně záložníka. S ním se o ofenzívu budou starat především také Ladra s Memičem. Sestava Plzně: Wiegele – Dweh, Jemelka, Doski – Memič, Červ, Valenta, Souaré, Spáčil – Ladra, Panoš.

Hyský s Plzní cílí na český pohárový unikát: Projít bez porážky? Motivace to je

Basilej po třech prohrách za sebou klesla mimo postupová místa a naději jí dá jen vítězství. Situaci však nemá ve svých rukách.

Nejlepším osm klubů půjde přímo do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo play off, do něj se kvalifikují týmy od 9. do 24. příčky.

Los 1. kola vyřazovací fáze se uskuteční v pátek od 13.00.

Evropská liga
8. kolo 29. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
FC Basilej FC Basilej : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hitz – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid – Kacuri, Koindredi – Traoré, Shaqiri (C), Otele – Ajeti.
Sestavy:
Wiegele – Doski, Dweh, Jemelka – Souaré, Valenta, Červ (C), Spáčil – Memić, Ladra – Panoš.
Náhradníci:
Salvi, Pfeiffer – Vouilloz, Agbonifo, Bačanin, Šotiček, Saláh, L. Leroy, M. Cissé, Rexhaj, Akahomen.
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Kabongo, Višinský, Suchý, Novák, Kubín, Zeljković.

Rozhodčí: Kruashvili – Varamishvili, Elikashvili (všichni GEO)

MFK Karviná - FC Viktoria Plzeň

1. 2. • 15:30 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Slovácko jde za záchranou bez posil. Skuhravý své hráče burcuje: Ať mají koule

Trenér Roman Skuhravý vystoupil na tiskové konferenci fotbalového klubu 1. FC...

Zatímco ostravský Baník se na jarní záchranářskou bitvu vyzbrojil devíti posilami zvučných jmen a čtyři nováčci nastoupili v generálce, Slovácko vyběhne do nedělního domácího duelu dvou posledních...

29. ledna 2026  11:11

Ve Švýcarsku na sebe lidi mají vyšší nároky, říká Pěchouček. Viktorce věří

Václav Pěchouček na lavičce Plzeně.

Večer zasedne k televizi a vychutná si duel klubů, které zásadně ovlivnily jeho fotbalovou dráhu. Současný trenér plzeňské rezervy Václav Pěchouček totiž dlouhá léta působil ve Švýcarsku a právě v...

29. ledna 2026

