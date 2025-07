Šestnáctiletý křídelník a polský mládežnický reprezentant se zapojí do tréninkového procesu slávistické akademie.

„Bartosz Szywala je velký polský talent. Díky práci celého sportovního úseku se nám podařilo přivést hráče, o kterého měly zájem i evropské velkokluby,“ doplnil Bílek.

„Jeho příchod je zároveň důkazem kvality naší mládeže, když dokážeme přivést hráče z velkého mládežnického trhu, který je navíc o dva ročníky posunutý v silně konkurenčním prostředí polské reprezentace. Teď držím Bartoszovi palce v jeho dalším růstu.“

Podle informací iDNES.cz se o šikovného záložníka či útočníka zajímaly německé celky Borussia Dortmund, Lipsko a Augsburg, z italských pak Atalanta Bergamo, Parma či Bologna.

Minulá sezona byla klíčová nejen pro Slavii, která získala český titul i přímý postup do Ligy mistrů, ale i pro polského ofenzivního šikulu. Zapsal si totiž premiérový start mezi dospělými, a to v rezervním týmu Slasku ve třetí polské lize. V osmnácti zápasech dal dva góly.

„Myslím, že se mi přechod z dorosteneckého fotbalu do dospělého povedl. Teď se ale soustředím jen na Slavii. Je to obrovský klub, udělal na mě dojem. Celé to zázemí, město, prostředí – Praha. Slavia je nejlepší klub v České republice. A pro mě i velká motivace do další tvrdé práce,“ řekl Szywala v prvním rozhovoru pro klubový web.

Bartosz Szymala na stadionu Slavie v Edenu.

V občance má datum narození 13. ledna 2009. Byť je mu teprve šestnáct, naskočil ve Slasku do jedenácti zápasů v kategorii U19. Trefil se čtyřikrát. V mládežnických reprezentacích dal ve 25 zápasech jedenáct gólů.

„Mým hlavním cílem je dostat se do A-týmu Slavie a odehrát co nejvíce minut. Střílet na tomto krásném stadionu góly, radovat se s fanoušky a v budoucnu bych si chtěl se Slavií určitě zahrát Ligu mistrů.“

Vedle střílení gólů si oblíbil i chytání, konkrétně ryb. Jeho největší vášní je totiž rybaření. „Nejradši chodím s prutem k rybníkům u nás v Bolkówě. Mám rád ten klid a pohodu, pomáhá mi to,“ říká blonďák s přezdívkou „Siwy“ čili „Šedivý“. Ve Slavii však chce být pořádně vidět.