Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže

„Spokojený budu v neděli ve tři hodiny, až zachráníme společně Slovácko v lize. Zodpovědnost cítím šest měsíců. Vůči všem v klubu od hráčů, fanoušků až po uklízečky. Je to strašně vyčerpávající a nemám po tomhle zápase nárok, abych prožíval euforii,“ říká Skuhravý v půli bitvy o prvoligové bytí.
Ani trošku vás jasný výsledek neuklidnil?
Já jsem klidný celou dobu. Jsem realista. Snažím se dělat maximum. Hráči to vědí. Jsem na ně hodně přísný. Den před zápasem jsem měl zase afektový záchvat. Je mi to jedno. Padni komu padni. Chci, abychom hráli náročný fotbal a v téhle chvíli nás to odměnilo, protože jsme začali hrát náročně.
Začátek byl ale od vás špatný. Proč?
Čeho jsem se bál tři týdny od zápasu s Baníkem, kdy jsme věděli, že budeme hrát baráž, se stalo. Místo aby nás to uklidnilo, byli jsme najednou nepřesní nejen v zápasech, ale i v tréninku, bojácní. A to se nám dnes přihodilo v prvním poločase, ale absolutně to respektuji a chápu. Tahle situace pro nás trvá strašně dlouho, abychom si mohli trošku odpočinout. Dostali jsme gól na 0:1 po situaci, kterou mají domácí dobrou, z vypadnutého míče. Ale věděl jsem, jak to bude. Pokud tohle mužstvo dostane facku, dnes už asi poosmé, najednou přepne do toho, co reálně umí. Od gólu na 0:1 jsme byli lepší. Samozřejmě nám pomohlo vyrovnání do šatny. Druhý poločas byl už v naší režii a mám radost, jaké branky jsme dali.
Počítal jste, že vás rána v podobě první branky probere?
Když nemáte co ztratit, začnete dělat věci, které jsou pro vás standardní. Pokud můžete něco ztratit, což jsme dnes mohli, hlava a nohy fungují jinak. Mohl bych jmenovat všechny hráče, ale najednou nikdo nechtěl balon, Ndefe hrál všechny dolů. Ve druhém poločase cvak a hrají, co reálně umí a co funguje.
Po změně stran Artis úplně odpadl. Sázeli jste na to, že nevydrží prvoligové tempo celých 90 minut?
Před zápasem jsem klukům říkal, že to nevím. Artis jsem skautoval proti Zbrojovce, proti Baníku B. Vím, že druhá liga má nižší tempo a kór s takovou kvalitou, jakou domácí mají. Oni jsou zvyklí kontrolovat hru. Nekalkulovali jsme s tím. Spíše jsme sázeli na to, že na to nejsou zvyklí. Věděl jsem, co na ně platí. Pokud využijeme desítkový prostor a budeme tam hrát rychle, dávat průnikové přihrávky, jsou tam zranitelní. A to se potvrdilo.
Baník doma porazil Táborsko 3:0, vy Artis 4:1. Byla to dokonalá ilustrace současného rozdílu mezi první a druhou ligou?
Koukal jsem na celý zápas Baníku a musím smeknout, jak Táborsko hrálo. Není náhoda, že oba zápasy byly podobné. Je to námět pro druholigové kluby. Pokud se celou sezonu chystáte na baráž a víte to, mužstvo musíte připravovat na vyšší intenzitu. Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché. Tyhle věci mě zajímají z trenérského pohledu. Jsem pošahaný, chci v nich být dokonalý. Ano, ten rozdíl byl vidět obrovský. V loňské baráži takový nebyl. Letos to vystřelilo. Možná to bylo způsobem naší hry, že jim nepůjčíme balon.
Zaskočil vás Artis nasazením Hamansenyi, který vám dělal v první půlce značné problémy rychlostí a dlouhými auty?
Sleduji ho. Měli jsme ho naskautovaného, hrozně se nám líbil. Ale zatím je tak na třiceti procentech svých možností, protože byl zraněný. Je to hráč z akademie, vidíte krytí míče, kam si ho dává, má dynamické předpoklady a je jedno, jestli v rukách nebo nohách. Vynikající hráč, se kterým toužíte pracovat.
Vy jste překvapivě zvedl z lavičky do základu Argentince Marinelliho. Jak jste při tom přemýšlel?
Připravoval jsem si ho na tento zápas od vstupů do posledních utkání. Chtěli jsme zápas rozběhat z křídel, presovat stopery, kteří dávají křížné balony. Jsem rád, že dal gól, ale umí hrát daleko lépe. V boxech si dával hodně dotyků mimo, nebyl hladový do brány. Možná je to tím, že nemá herní praxi.
Postavíte v odvetě nejsilnější sestavu, nebo ji prorotujete?
Přemýšlím nad odvetou, jako by byl stav 0:0. To není fráze. Vůbec jsme neslavili. Kluci budou mít silový program. Nemáme nárok po téhle praso sezoně, kterou jsme předvedli, být v euforii. Jdeme tvrdě za svým cílem a pak si vyhodnotíme, jak dále.
Jak se vám líbila podpora fanoušků?
Říkal mi tiskový mluvčí, že jim po zápasech nechodím děkovat. Nedělal jsem to nikde. Je to děkovačka hráčů. Poděkuji jim po sezoně. Ale jsem jim neskonale vděčný za podporu a byl bych rád, aby se s námi přišli v neděli rozloučit plným domem. Fotbal chci hrát pro lidi.