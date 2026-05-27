Chance Liga 2025/2026

Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže

Petr Fojtík
  21:32
Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil euforii, která zaplavila třísethlavý kotel hostujících fanoušků.
Trenér Slovácka Roman Skuhravý navádí své svěřence v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Spokojený budu v neděli ve tři hodiny, až zachráníme společně Slovácko v lize. Zodpovědnost cítím šest měsíců. Vůči všem v klubu od hráčů, fanoušků až po uklízečky. Je to strašně vyčerpávající a nemám po tomhle zápase nárok, abych prožíval euforii,“ říká Skuhravý v půli bitvy o prvoligové bytí.

Ani trošku vás jasný výsledek neuklidnil?
Já jsem klidný celou dobu. Jsem realista. Snažím se dělat maximum. Hráči to vědí. Jsem na ně hodně přísný. Den před zápasem jsem měl zase afektový záchvat. Je mi to jedno. Padni komu padni. Chci, abychom hráli náročný fotbal a v téhle chvíli nás to odměnilo, protože jsme začali hrát náročně.

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Začátek byl ale od vás špatný. Proč?
Čeho jsem se bál tři týdny od zápasu s Baníkem, kdy jsme věděli, že budeme hrát baráž, se stalo. Místo aby nás to uklidnilo, byli jsme najednou nepřesní nejen v zápasech, ale i v tréninku, bojácní. A to se nám dnes přihodilo v prvním poločase, ale absolutně to respektuji a chápu. Tahle situace pro nás trvá strašně dlouho, abychom si mohli trošku odpočinout. Dostali jsme gól na 0:1 po situaci, kterou mají domácí dobrou, z vypadnutého míče. Ale věděl jsem, jak to bude. Pokud tohle mužstvo dostane facku, dnes už asi poosmé, najednou přepne do toho, co reálně umí. Od gólu na 0:1 jsme byli lepší. Samozřejmě nám pomohlo vyrovnání do šatny. Druhý poločas byl už v naší režii a mám radost, jaké branky jsme dali.

Počítal jste, že vás rána v podobě první branky probere?
Když nemáte co ztratit, začnete dělat věci, které jsou pro vás standardní. Pokud můžete něco ztratit, což jsme dnes mohli, hlava a nohy fungují jinak. Mohl bych jmenovat všechny hráče, ale najednou nikdo nechtěl balon, Ndefe hrál všechny dolů. Ve druhém poločase cvak a hrají, co reálně umí a co funguje.

Po změně stran Artis úplně odpadl. Sázeli jste na to, že nevydrží prvoligové tempo celých 90 minut?
Před zápasem jsem klukům říkal, že to nevím. Artis jsem skautoval proti Zbrojovce, proti Baníku B. Vím, že druhá liga má nižší tempo a kór s takovou kvalitou, jakou domácí mají. Oni jsou zvyklí kontrolovat hru. Nekalkulovali jsme s tím. Spíše jsme sázeli na to, že na to nejsou zvyklí. Věděl jsem, co na ně platí. Pokud využijeme desítkový prostor a budeme tam hrát rychle, dávat průnikové přihrávky, jsou tam zranitelní. A to se potvrdilo.

Baník doma porazil Táborsko 3:0, vy Artis 4:1. Byla to dokonalá ilustrace současného rozdílu mezi první a druhou ligou?
Koukal jsem na celý zápas Baníku a musím smeknout, jak Táborsko hrálo. Není náhoda, že oba zápasy byly podobné. Je to námět pro druholigové kluby. Pokud se celou sezonu chystáte na baráž a víte to, mužstvo musíte připravovat na vyšší intenzitu. Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché. Tyhle věci mě zajímají z trenérského pohledu. Jsem pošahaný, chci v nich být dokonalý. Ano, ten rozdíl byl vidět obrovský. V loňské baráži takový nebyl. Letos to vystřelilo. Možná to bylo způsobem naší hry, že jim nepůjčíme balon.

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Zaskočil vás Artis nasazením Hamansenyi, který vám dělal v první půlce značné problémy rychlostí a dlouhými auty?
Sleduji ho. Měli jsme ho naskautovaného, hrozně se nám líbil. Ale zatím je tak na třiceti procentech svých možností, protože byl zraněný. Je to hráč z akademie, vidíte krytí míče, kam si ho dává, má dynamické předpoklady a je jedno, jestli v rukách nebo nohách. Vynikající hráč, se kterým toužíte pracovat.

Vy jste překvapivě zvedl z lavičky do základu Argentince Marinelliho. Jak jste při tom přemýšlel?
Připravoval jsem si ho na tento zápas od vstupů do posledních utkání. Chtěli jsme zápas rozběhat z křídel, presovat stopery, kteří dávají křížné balony. Jsem rád, že dal gól, ale umí hrát daleko lépe. V boxech si dával hodně dotyků mimo, nebyl hladový do brány. Možná je to tím, že nemá herní praxi.

Postavíte v odvetě nejsilnější sestavu, nebo ji prorotujete?
Přemýšlím nad odvetou, jako by byl stav 0:0. To není fráze. Vůbec jsme neslavili. Kluci budou mít silový program. Nemáme nárok po téhle praso sezoně, kterou jsme předvedli, být v euforii. Jdeme tvrdě za svým cílem a pak si vyhodnotíme, jak dále.

Jak se vám líbila podpora fanoušků?
Říkal mi tiskový mluvčí, že jim po zápasech nechodím děkovat. Nedělal jsem to nikde. Je to děkovačka hráčů. Poděkuji jim po sezoně. Ale jsem jim neskonale vděčný za podporu a byl bych rád, aby se s námi přišli v neděli rozloučit plným domem. Fotbal chci hrát pro lidi.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosté čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

ONLINE: Crystal Palace - Vallecano 0:0, finále Konferenční ligy. Kdo získá trofej?

Sledujeme online
Alemao slaví branku Rayo Vallecano.

Pro oba týmy to může být první trofej v jakékoli evropské soutěži. Ve finále fotbalové Konferenční ligy proti sobě hrají Rayo Vallecano a Crystal Palace. Zápas můžete sledovat od 21:00 v online...

27. května 2026

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

27. května 2026  17:50,  aktualizováno  20:12

Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že překoná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...

27. května 2026  16:31

Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě...

Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...

27. května 2026  15:34

Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

Maurucio Pochettino, trenér amerických fotbalistů na tiskové konferenci před...

V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý...

27. května 2026  13:27

Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Fanoušci Crystal Palace v jedné z hospod v Lipsku před finále Konferenční ligy.

Před večerním finále fotbalové Konferenční ligy se v ulicích Lipska střetli fanoušci španělského Vallecana a anglického Crystal Palace. Při zásahu utrpěli zranění dva policisté, informovala německá...

27. května 2026  12:49

Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Tomáš Souček z West Hamu slaví výhru nad Burnley s trenérem Nunem Espíritem...

Nuno Espírito Santo zůstává ve funkci trenéra fotbalistů West Hamu a povede tým ve druhé lize v boji o okamžitý návrat do Premier League. Anglický klub to oznámil v otevřeném dopise fanouškům na svém...

27. května 2026  11:17

Obavy z toho nemám. Kapitán Korejců Son věří, že si góly šetří na mistrovství

Korejský fotbalista Son Hung-Min slaví gól.

Kapitán a jedna z největších hrozeb jihokorejské reprezentace se střelecky trápí, v dosavadním průběhu MLS ještě neskóroval. Son Hung-min však věří, že si góly pošetřil na nadcházející mistrovství...

27. května 2026  11:02

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.

27. května 2026  10:50

