Černý o oslavách v šatně: Po té dlouhé době jsme si chtěli pořádně „zabékat“

Řada fanoušků na tribunách po druhém barážovém klání Pardubic s příbramským sokem buď zůstala na tribunách CFIG Areny a tleskala vestoje, nebo se osmělila víc, přelezla hrazení a s hráči se radovala v početném klubku přímo na trávníku. Nebylo to však kvůli poslednímu představení, kterým se diváci spíš pronudili. Šlo o poděkování za to, že fotbalisté vybojovali záchranu — na podzim je totiž téměř všichni pasovali na jasného adepta na „padáka“. Jenže na jaře byli dokonce pátým nejlepším týmem; vyhnuli se tím přímému sestupu a v baráži vše dotáhli.

„Jsem šíleně vyřízený,“ ulevil si na pozápasové tiskovce Radoslav Kováč, trenér pardubického FK. „Záchrana je obrovská úleva a štěstí pro celý klub. Největší hrdinové jsou pro mě hráči společně s fanoušky, kteří nás k ní dotlačili. Bez nich bychom to nezvládli. Taky děkuju vedení klubu za důvěru projevenou mně a mému realizačnímu týmu. Vím, že první měsíc padaly otázky, proč přichází trenér, který spadl s Opavou,“ vracel se Kováč na start svého angažmá loni v září.

Pardubický záložník Denis Darmovzal (vpravo) se raduje z udržení v první lize společně s fanouškem

Forvard Pavel Černý, kapitán mužstva, se svěřil, že po předchozí výhře 2:0 na příbramském hřišti U Litavky nepochyboval o úspěšném završení záchranářské mise.

„Věřil jsem, že tu předvedeme naši sílu a kvalitu, což se stalo, ale kvůli lidem mě mrzí, že jsme nevyhráli. Chtěli jsme se určitě rozloučit vítězstvím a šance jsme na to měli,“ podotkl 38letý veterán. „Ale co si budeme povídat, pohárová matematika byla jasná, stačilo nám 0:0. Nebylo to úplně to, co jsme chtěli, ale díkybohu za to. Potom mohl propuknout stav euforie,“ pokračoval jeden z lídrů Pardubic.

V šatně onu euforii řídil osobně: „Na hřišti křičeli jiní, ale v kabině to na mě přišlo. Po té dlouhé době jsme si chtěli pořádně ‚zabékat‘.“