„Je to až úsměvné,“ konstatoval na adresu videa kouč ohroženého ligisty po remíze 0:0, uhrané na stadionu v Drnovicích. Na něm se profesionální fotbal hrál naposledy, po nachystaném stěhování Vyškova do Příbrami osiří.

V neděli se v odvetě baráže zřejmě rozloučí i Rada s Duklou. Uvolnění z toho, že plichta dává jeho celku do domácího duelu větší klid a dobrou naději, že svoje působení na Julisce uzavře záchranou, u něho nenastalo.

Berete remízu z venkovního hřiště?

Stav je pořád stejný jako na začátku, dvojité góly z venku už neplatí. Musíme se znovu připravit, abychom poslední zápas sezony zvládli. Je to trochu vidět i na úrovni utkání, že sezona se chýlí ke konci. Nedá se nic dělat, je potřeba jít do odvety s větší odhodlaností, abychom vstřelili branku. Musíme ukočírovat psychický tlak, který je na nás větší než na Vyškov, jelikož nám jde o bytí a nebytí.

Nečekal jste, že bude na trávníku větší rozdíl mezi účastníkem první a druhé ligy? Šance ke skórování měly oba celky.

Vezměte si předchozí ročníky baráží. Ukázaly, že tyhle rozdíly se stírají, když jde o ligu. Vyškov tady hrál se Zlínem, rozhodla jediná branka ze dvou utkání! Baráže jsou vždycky padesát na padesát, druholigový tým nemá co ztratit, chce se vyšponovat, ligista je na hraně, zůstane nebo spadne. Pro mě jsou to určitě nervy. Jsme tu od úterý a já jsem nespal ani hodinu, jaké je to vypětí.

Jakub Řezníček z Dukly Praha překonává Jana Sirotníka z Vyškova v zápase baráže o první ligu. Gól byl po zásahu VAR odvolán. (28. května 2025)

Jednou se do branky podařilo dostat míč vám, VAR ale rozhodl, že gól neplatil...

Je to až úsměvné, jestli hodnotíme třináct centimetrů ofsajdové pozice. Když video všichni chtěli, říkali jsme, že až bude VAR, bude padat víc gólů. Mně připadá, že je to obráceně. Že ty třícentimetrové nebo čtyřcentimetrové góly neplatí. Já už se ani neraduju, když jsme dali gól, věděl jsem, že se tam bude něco dít. Emoce z fotbalu u mě úplně vypadly. Samozřejmě jestli bylo 13 centimetrů podle pravidel, je to správně odpískaný. Dospělo to do remízové situace a hraje se až do poslední chvíle, do poslední devadesátiminutovky, která nás čeká.

Proč si do ní nevezete náskok?

Zklamalo nás to, co nás teď zdobilo, a to produktivita. V první půli jsme měli tři takové šance, že minimálně jednu z nich musíte proměnit. V druhé půli jsme se snažili být ještě víc aktivní, napadat, ale to se pak stane, že soupeř dlouhým nákopem uteče a něco z toho vytvoří. Šanci si domácí vytvořili, Condé se v ní ukopl, netrefil bránu. Největší šanci zápasu měli oni.

Vnímal jste, že se v Drnovicích profesionální fotbal hraje naposledy?

Je to škoda pro místní lidi. Byl to krásný stadion, chodilo sem hodně lidí, byli jsme tady i s reprezentací, s Koreou jsme tehdy hráli. I dnes jsme tady viděli fanoušky, kteří fotbalu fandí. Pro fotbal je špatně, že se druhá liga odtud stěhuje 300 kilometrů daleko, to ať se na mě nikdo nezlobí. Do těchto věcí já bych asi neměl zasahovat, protože se zase řekne, že Rada do všeho šťourá, to je otázka pro činovníky. Mně je líto, že tenhle stadion asi končí. Byl nádherný, a kdyby se upravil, mohla by se na něm liga zase hrát. Má ligové ochozy, všechno. Rozhodla jiná vůle.

K dispozici budou vyškovští hráči. Uplatnili by se v Dukle?

Pane, to je otázka pro někoho jiného. Já mám smlouvu do 30. června.

Petr Rada, trenér fotbalistů Dukly

Cítíte nostalgii z toho, že v neděli zřejmě povede Duklu do svého posledního zápasu?

Žádná není. Měl jsem ji, když jsem tam hrál, kde jsem se naučil fotbal, mohl jsem hrát za reprezentaci. Jsem v Dukle třetí rok, chci jí zachránit ligu, to je můj prvořadý cíl, na nějaké oslavy nejsem. Chci skončit tím, že Dukla zůstane v nejvyšší soutěži.

Prožíváte to hodně?

Čím dál víc. Jak vám říkám, od úterka jsem nespal. Když pak vidím, co se děje ve fotbale... Tomáš Rosický má takové nepříjemnosti, které zasahují do jeho soukromí... (Rosického dostaly do nemocnice potíže se srdcem, pozn. red.) Věřím, že Tomáš bude zdravý a půjde do toho zase plnou vervou. Přeju mu, ať je v pořádku.