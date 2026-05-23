Do baráže spadly čtrnáctý a patnáctý tým nejvyšší soutěže, soupeřit budou s druhým a třetím týmem druhé ligy. Hraje se na dva zápasy. Doma začínají hůře umístěné týmy ve svých soutěžích.
|Fáze
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1. utkání baráže
|Úterý 26. května
|18:00
|Baník Ostrava – Táborsko
|1. utkání baráže
|Středa 27. května
|18:00
|Artis Brno – Slovácko
|2. utkání baráže
|Sobota 30. května
|13:00
|Táborsko – Baník Ostrava
|2. utkání baráže
|Neděle 31. května
|13:00
|Slovácko – Artis Brno
Pokud je po obou zápasech celkové skóre vyrovnané, následuje:
- prodloužení 2×15 minut
- pokud stále nerozhodne, přijdou na řadu penalty
Baráž se mezi dvěma domácími nejvyššími fotbalovými soutěžemi hraje od sezony 2018/2019 a ještě nikdy v ní neuspěl druholigový tým.