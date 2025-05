Fotbalisté Pardubic slaví gól do sítě Chrudimi v baráži o postup do první ligy. | foto: ČTK

Nejdřív v 51. minutě z pravé strany nacentroval na Jana Kalabišku, který téměř akrobaticky uklidil míč do sítě na zadní tyči. Pak zhruba o půl hodinky později vyzval ke skórování Štěpána Míška.

„Já bych nechtěl ubírat zásluhy spoluhráčům, ta druhá asistence nejde za mnou, ale za Vojtou Patrákem,“ smál se Sychra na pozápasové tiskové konferenci.

Nakonec však zjistil, že i podíl na druhém gólu byl skutečně připsán jemu.

Pardubickému trenérovi Davidu Střihavkovi dokonale vyšla předem připravená taktika poslat ve druhé půli na plac rychlé hráče do unavené chrudimské obrany. „Vyplatilo se to,“ těšilo Sychru.

I vy jste se však minimálně v prvním poločase celkem nadřeli. Dlouho trvalo, než jste se na Chrudim dostali.

Jo, soupeř dlouho čekal a byl zalezlý. První půle nám moc nevyšla, ale druhou už jsme zvládli dobře.

Společně s Ladislavem Krobotem jste oživil hru. Jak hodně musíte kousat, že jste v poslední době jen střídajícím hráčem?

Nijak. V téhle fázi sezony už nejde být naštvaný a uražený. Jsme jeden tým a máme jeden cíl. Tohle střídání bylo záměrné, měli jsme za úkol to na hřišti rozlítat a povedlo se. Mně teď zápasy z lavičky docela vycházejí.

Chrudim celkem hrozila, mohla vyrovnat. Došla do baráže po fantastické sezoně, jakým je nakonec soupeřem?

Bavili jsme se o tom s klukama, že od nás zaslouží kredit. Chrudim potvrzuje dobrou formu celou sezonu, my si nesmíme myslet, že po výhře 2:0 už máme hotovo. V neděli v odvetě zase budeme muset dát první gól.

Den před baráží se objevily spekulace o vašem přestupu do Liberce. Ovlivnilo vás to nějak?

Ne, já tohle vůbec neřeším. Jsem v Pardubicích přes deset let a budu tady makat, dokud to nezachráníme. Co bude potom, to se uvidí.