Nadstavba, finále o Evropu, změny v hostování. Jak vypadá liga v příští sezoně

Evropské poháry důležitá data 21. června: Los 2. předkola Konferenční ligy (Plzeň, Bohemians) 24. července: Los 3. předkola Ligy mistrů (Sparta), Evropské ligy (Slavia), Konferenční ligy (Plzeň, Bohemians) 27. července: První zápas 2. předkola Konferenční ligy (Plzeň, Bohemians) 3. srpna: Odveta 2. předkola Konferenční ligy (Plzeň, Bohemians) 7. srpna: Los play off Ligy mistrů (Sparta), Evropské ligy (Slavia), Konferenční ligy (Plzeň?, Bohemians?) 8. a 9. srpna: První zápas 3. předkola Ligy mistrů (Sparta) 10. srpna: První zápas 3. předkola Evropské ligy (Slavia) a Konferenční ligy 15. srpna: Odveta 3. předkola Ligy mistrů (Sparta) 17. srpna: Odveta 3. předkola Evropské ligy (Slavia) a Konferenční ligy 22. a 23. srpna: První zápas play off Ligy mistrů 24. srpna: První zápas play off Evropské ligy a Konferenční ligy 29. a 30. srpna: Odveta play off Ligy mistrů 31. srpna: Los Ligy mistrů 31. srpna: Odveta play off Evropské ligy a Konferenční ligy 1. září: Los Evropské ligy a Konferenční ligy 19. září: Start skupinové fáze