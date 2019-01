Ostravský Baník naznačuje: My budeme zlobit pořád. A ještě víc

Byl to velmi slušný nástup do lednové dřiny. Povinné vítězství nad Prostějovem doplnily úspěchy s Popradem, Prešovem a Štětínem. Teprve soustředění v Turecku mělo ukázat, jak silný bude Baník na jaře. A bude, na to vemte jed.

Přípravné duely Ligové týmy v zimě „Hráči ukázali velkou zarputilost. Byl to test mentální odolnosti,“ prohlásil trenér Bohumil Páník po poslední přípravě. Nedělní remíza 0:0 s ukrajinským Lvovem stojí za povšimnutí, protože se hrálo na podmáčeném hřišti a soupeř s hromadou šikovných Brazilců byl favoritem. Už v předchozím utkání proti Polákům z Kielce Baník potvrdil, že mu správné srdce nechybí. Ani šílené podmínky mu nepřekážely. Domluvený zápas se nejprve zrušil, neboť lilo a do země práskaly blesky. Nakonec se soupeři domluvili, že si zahrají provizorně na trávníku za hotelem. Za obrovského vichru a na špatně nasvíceném hřišti. Baník promrhal dvougólové vedení, prohrával 2:3, remízu však v závěrečných minutách vydřel. Takové zkušenosti mužstvo musí zocelit. Jinými slovy: Baník znovu žije. Přestupy Zimní změny v ligových kádrech Od roku 2016, kdy ostravská perla potupně spadla do druhé ligy, ještě nebylo tak dobře. „My si toho vážíme, bereme to s pokorou, ale zároveň jsme ambiciózní,“ vzkázal sportovní ředitel Marek Jankulovski přes klubový web. Ze třetího místa po podzimu chce Baník zaútočit na poháry. Má zdravého mohykána Baroše a do útoku si celkem provokativně pořídil ještě Srba Kuzmanoviče, tahouna ze sousední Opavy.