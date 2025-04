Přestupů z Baníku do Sparty ubylo. V minulosti odcházeli i velcí srdcaři

Leč postupně hráčů mířících na pražskou Letnou přibývalo. Po pádu komunismu byla jedním z důvodů i možnost získat lepší zahraniční angažmá.

Petr Slaný, Tomáš Řepka, Libor Sionko, Radek Slončík, Martin Čížek, René Bolf, Miroslav Matušovič, Zdeněk Pospěch, Daniel Holzer. To jsou další známí ostravští fotbalisté, kteří přešli na druhý břeh. Tím zatím posledním byl před touto sezonou nigerijský stoper Emmanuel Uchenna.

Většina z nich nepřestala mít Baník v srdci, mnozí se do něj vrátili.

„V Ostravě chtěli vybudovat supermančaft, a přitom nejlepší hráče prodávali. Jsem tady devět let a pohár jsem hrál jednou, jako osmnáctiletý,“ vysvětloval Radek Slončík v zimě 2000, proč se rozhodl odejít. Bylo to po třech letech, co o něj sparťané usilovali.

„Odešel jsem z Baníku, protože tady nebyly peníze. Ale vždy jsem byl a budu baníkovec, i když mi angažmá ve Spartě hodně pomohlo,“ řekl už dříve René Bolf, který se stejně jako Slončík do Baníku vrátil. Oba s ním získali v roce 2004 titul.

Naproti tomu ze Sparty do Baníku přišli ze známějších hráčů jen Petr Papoušek a David Střihavka, byť ten přes Blšany.

Papoušek na jaře 2002 odehrál za Ostravské jen pět zápasů. Tehdy připomněl, že do Baníku měl jít už v roce 1997, jenže dal přednost Spartě. Střihavka byl ostravským hráčem v letech 2006 až 2009, ale odskočil si na hostování do Crystal Palace a Slavie Praha.

Když se do Baníku vrátil ze Slavie, v rozhovoru pro MF DNES v listopadu 2008 řekl: „Mezi kluby, jimiž jsem prošel, je Baník číslo jedna.“

Na své ostravské časy zavzpomínal i před týdnem, kdy proti Baníku nastoupil jako trenér Pardubic.

„Je to velká nostalgie,“ přiznal. „Strávil jsem tady, byť na Bazalech, dva a půl roku, bylo to moje nejplodnější období, nejúspěšnější.“

Připomněl, že tehdy ho trénoval dnešní ostravský kouč Pavel Hapal. „Přestože jsme prohráli, zavzpomínal jsem si na příjemné věci,“ uvedl Střihavka po prohře 2:5. „Padlo to na mě, když jsem viděl fandy, tu euforii, která v Ostravě panuje. Lidé na ni dlouho čekali. A i pro mě to je správný impulz a motivace pro další práci v Pardubicích, protože i v Baníku byly problémy. My je máme velké, ale od té atmosféry v Ostravě se můžeme odpíchnout a věřit, že to bude dobré.“

Kula Ježkovu nabídku odmítl

Někteří z ostravských fotbalistů nabídku Sparty odmítli. Mimo jiné Karel Kula.

„Také mě lákali. Pan Ježek,“ zmínil Kula někdejšího trenéra Sparty a národního mužstva. „Oslovil mě na soustředění reprezentace, jestli bych nešel do Sparty. Slušně jsem odmítl.“

Proč?

„Neměl jsem důvod odcházet. Baník hrál na špici, byl jsem spokojený, byl jsem v reprezentaci,“ odpověděl. „Ale trochu se to obrátilo proti mě, protože když národní tým převzal pan Masopust (Josef Masopust ho vedl v letech 1984 až 1988) začal jsem dělat náhradníka a šlo to trochu dolů. Ale takový je život. Posunulo mě to zase někam jinam. Necítím vůči nikomu averzi.“

Bývalý úspěšný fotbalista Karel Kula je nyní starostou Českého Těšína.

A jaké má vzpomínky na souboje se Spartou?

„Že nás tam zařízli,“ smál se Karel Kula. „Jeli jsme tam, a jak se říkalo, už v Průhonicích to bylo 3:0 pro Spartu. Taková byla doba. Sparta ale měla sílu, polovina, možná tři čtvrtiny jejích hráčů byly v nároďáku. Baník zase měl svou éru za trenéra Evžena Hadamczika. Někdo vždy poskládá super mančaft.“

Kula připomněl, že v minulosti to přece jen bylo jiné, protože v lize nehrálo tolik cizinců, nebylo tolik přestupů. „Hráči zůstávali ve svých klubech, byli to srdcaři. Dneska fotbalista v jednom týmu zůstane rok, některý dva. Pokud někdo vydrží tři roky, už je to dlouho a hledá si něco jiného. Každý se snaží odejít do ciziny. Kdysi to bylo tak, že jsme spíše byli domácí parta kluků, kteří byli dlouho spolu, což bylo vidět i na hřišti.“

Každopádně má Karel Kula radost z nynějších výkonů Baníku Ostrava. „Baníku fandím celý život, takže jsem rád, že si vše sedlo a sezona je úspěšná,“ podotkl dnešní starosta Českého Těšína a předseda Moravskoslezského fotbalového svazu. „Vždycky to bylo tak, že podzim Baníku byl dobrý a na jaře šly výkony a výsledky dolů. Teď je druhý, Sparta doma... Bude vyprodáno. Je jen dobře, že Baník nabírá na síle.“

Kula podotkl, že Baník je ve zdejším regionu prioritní klub. „Je to také zásluha jeho majitele, managementu a lidí, kteří v něm a kolem něj pracují. I trenérů a všech těch, kteří se pohybují kolem mládeže. Baník je dnes znovu fenomén.“

Bývalý reprezentant připomněl, že když šéfoval v Třinci, tak ho bolelo, když hráli ve druhé lize proti Baníku. „Spadl hluboko, ale postavil se na nohy a dokázal se dostat na špici. Doufám, že se tam udrží i v příštích sezonách. A věřím, že se podaří postavit i nový stadion a opět budeme chodit na Bazaly.“