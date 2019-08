Zlomit Slovácko, přeje si po třech letech Baník. Jsou v laufu, ví Hrubý

„Těžko říct, čím to je. Slovácko ale hraje výborně organizovaně a určitě není náhoda, že vyhrálo v Plzni i na hřišti Sparty,“ řekl asistent ostravského trenéra Jan Somberg.



„Věřím, že po pátečním zápase už tu špatnou bilanci nebudeme muset řešit,“ podotkl ostravský záložník Robert Hrubý.

Baník Ostrava – 1. FC Slovácko pátek v 18.00 na Městském stadionu v Ostravě. Rozhodčí: Hrubeš – Blažej, Kubr. Minulé utkání: 0:3. Pravděpodobné sestavy:

Baník: Laštůvka – Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman – Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo – Kuzmanovič, Smola

Slovácko: Trmal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek – Havlík, Daníček – Petržela, Kalabiška, Navrátil – Zajíc

Připustil, že Slovácko je pro Baník hodně nepříjemný soupeř. „Pokusíme se to však zlomit. Oni vědí, že se jim s námi hraje dobře. Tak to je, že máte mužstva, proti nimž se vám hraje dobře, a naopak. Hráči Slovácka vždy přijedou nabuzení. Je to s nimi vždycky takový hodně bojovný zápas.“

Slovácko sice prohrálo doma s nováčkem z Českých Budějovic 0:2 a vyhořelo v Jablonci 0:6, jenže vyhrálo na hřištích jasných favoritů – Sparty a Plzně shodně 2:0!

A je třetí s 12 body, což je o tři více, než má Baník.

„Jsou v laufu, mají formu, takže do utkání musíme opravdu dát všechny síly,“ upozornil Hrubý. „Víme, že venku urvali šest bodů, což je pro ně hodně cenné. Mají v mužstvu šikovné mladé kluky, ale i zkušené, jako například Milana Petrželu. Tým mají dobře poskládaný.“ Hrubý připomněl, že do Uherského Hradiště nedávno šel na hostování ostravský útočník Ondřej Šašinka. Má však ve smlouvě, že proti Baníku hrát nemůže... „Viděl jsem tamější Ondrovy zápasy, hrál dobře, takže doufám, že je to oslabí, když nenastoupí proti nám,“ podotkl Hrubý.

Zatímco nejistý je stále start stopera Patrizia Stronatiho, v nominaci by se poprvé po svém letním příchodu mohl objevit krajní záložník Milan Lalkovič, který si léčil zraněný kotník. Minulý týden za ostravskou rezervu odehrál celé utkání ve třetí lize ve Vyškově (1:1). „Kotník vydržel,“ řekl Lalkovič na webových stránkách klubu. „Několika zákroky mi ho otestoval i soupeř. Nebolí. Celých devadesát minut jsme vydržel i fyzicky, přestože určité kondiční manko tam ještě je. Ale to doženu.“

Takže je připravený případně zasáhnout i do první ligy? „Ano, cítím se tak. Záleží samozřejmě na trenérovi, jak to vyhodnotí. Pokud se do nominace vejdu, budu moc rád.“