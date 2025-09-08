Kričfaluši poslední tři sezony strávil na hostováních, nejprve v druholigové Vlašimi a poté v Teplicích. V první lize odehrál 46 zápasů, gól ještě nevstřelil.
Rovněž Planka hrál za Vlašim a v nejvyšší soutěži za Karvinou, v jejímž dresu si v 34 ligových startech připsal dvě branky a tři asistence. V tomto ročníku za slezský celek nastoupil do pěti duelů v Chance Lize, než Slavia využila klauzuli o zpětném odkupu a poslala ho do Baníku.
„Jsou věci, které ve fotbale z pozice trenéra nemůžete ovlivnit. Tohle byla jedna z nich. Je to věc, kterou jsme nečekali. Musíme ji akceptovat a budeme si muset poradit,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský.
„Na jednu stranu je to pro nás rána, na druhou vyznamenání, že je o naše hráče zájem. Davidovi to přeji, je to pro něj zase posun v kariéře, ale nejsem přesvědčený, zda zrovna nyní je ten správný čas,“ dodal.
„Věříme, že získáváme nejen velikou perspektivu, ale i kvalitu. Oba hráči už stabilně nastupují v nejvyšší soutěži, patří do repre kádru jednadvacítky a věříme, že jejich příchody mužstvo hned i oživí. Navíc ve svém věku jsou pořád na startu své seniorské kariéry a věříme, že dále dokážeme rozvíjet jejich potenciál, jako tomu bylo třeba v případě Matěje Šína nebo Tomáše Riga,“ řekl šéf sportovního úseku Ostrava Luděk Mikloško s narážkou na dva hráče, kteří na konci srpna odešli do zahraničí.
Šancl ještě stráví podzimní část v Pardubicích. „Částky za zpětný odkup jsou nastaveny vysoko, a pokud by je Slavia v budoucnosti aplikovala, pro klub by to byly velmi výhodné transfery, opět na úrovni odchodu do zahraničí,“ uvedl Mikloško.