Chance Liga 2025/2026

Baník na poslední chvíli ještě posílil. Ze Slavie získal Kričfalušiho a Planku

Autor: ,
  18:53aktualizováno  19:32
V poslední přestupový den posílili fotbalisty Ostravy dva hráči z pražské Slavie a reprezentanti do 21 let. Baník získal na přestup stopera Ondřeje Kričfalušiho a záložníka Davida Planku. V zimě se k nim připojí další záložník Filip Šancl, který ze Slavie hostuje v Pardubicích. Slezané o tom informovali na svém webu. Pražané mají práva k případným zpětným přestupům Planky a Šancla.
Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Teplický Ondřej Kričfaluši. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ondřej Kričfaluši
Ondřej Kričfaluši z Teplic inkasuje žlutou kartu během utkání se Spartou.
Souboj o míč mezi Martinem Cedidlou z Jablonce a Ondřejem Kričfalušim z Teplic.
Ostravský útočník Abdullahi Tanko si kryje míč v souboji s Ondřejem Kričfalušim...
22 fotografií

Kričfaluši poslední tři sezony strávil na hostováních, nejprve v druholigové Vlašimi a poté v Teplicích. V první lize odehrál 46 zápasů, gól ještě nevstřelil.

Rovněž Planka hrál za Vlašim a v nejvyšší soutěži za Karvinou, v jejímž dresu si v 34 ligových startech připsal dvě branky a tři asistence. V tomto ročníku za slezský celek nastoupil do pěti duelů v Chance Lize, než Slavia využila klauzuli o zpětném odkupu a poslala ho do Baníku.

„Jsou věci, které ve fotbale z pozice trenéra nemůžete ovlivnit. Tohle byla jedna z nich. Je to věc, kterou jsme nečekali. Musíme ji akceptovat a budeme si muset poradit,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský.

„Na jednu stranu je to pro nás rána, na druhou vyznamenání, že je o naše hráče zájem. Davidovi to přeji, je to pro něj zase posun v kariéře, ale nejsem přesvědčený, zda zrovna nyní je ten správný čas,“ dodal.

Karvinský středopolař David Planka si kryje míč před Vasilem Kušejem ze Slavie.

„Věříme, že získáváme nejen velikou perspektivu, ale i kvalitu. Oba hráči už stabilně nastupují v nejvyšší soutěži, patří do repre kádru jednadvacítky a věříme, že jejich příchody mužstvo hned i oživí. Navíc ve svém věku jsou pořád na startu své seniorské kariéry a věříme, že dále dokážeme rozvíjet jejich potenciál, jako tomu bylo třeba v případě Matěje Šína nebo Tomáše Riga,“ řekl šéf sportovního úseku Ostrava Luděk Mikloško s narážkou na dva hráče, kteří na konci srpna odešli do zahraničí.

Fotbalové přestupy ONLINE: Brabec jde do Portugalska, Pardubice získaly Vechetu

Šancl ještě stráví podzimní část v Pardubicích. „Částky za zpětný odkup jsou nastaveny vysoko, a pokud by je Slavia v budoucnosti aplikovala, pro klub by to byly velmi výhodné transfery, opět na úrovni odchodu do zahraničí,“ uvedl Mikloško.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Fotbalové přestupy ONLINE: Brabec jde do Portugalska, Pardubice získaly Vechetu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

ONLINE: Česko - Saúdská Arábie 1:0, faul na Krále, penaltu proměňuje Chorý

Sledujeme online

Čeští fotbalisté hrají v Hradci Králové přípravný zápas se Saúdskou Arábií. Utkání sledujeme od 19:15 v podrobné online reportáži.

8. září 2025  18:09,  aktualizováno  19:38

Baník na poslední chvíli ještě posílil. Ze Slavie získal Kričfalušiho a Planku

V poslední přestupový den posílili fotbalisty Ostravy dva hráči z pražské Slavie a reprezentanti do 21 let. Baník získal na přestup stopera Ondřeje Kričfalušiho a záložníka Davida Planku. V zimě se k...

8. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:32

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal, Řezníček a Teah

Pardubičtí fotbalisté získali v závěru přestupního období hned šest posil. Z Karviné přestoupil útočník Filip Vecheta, který podepsal víceletou smlouvu, ofenzivu doplní i Daniel Smékal z Podbrezové a...

8. září 2025  12:35,  aktualizováno  19:24

Fotbalové přestupy ONLINE: Brabec jde do Portugalska, Pardubice získaly Vechetu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

8. září 2025  16:59

Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se Fortelný výměnou za Sedláčka

Na mizerný vstup do prvoligové sezony reagují fotbalové Teplice posilováním. Z Mladé Boleslavi získali skláři sedmadvacetiletého záložníka Daniela Marečka. Odchovanec pražské Sparty a bývalý...

8. září 2025  15:15,  aktualizováno  15:59

Kauzu škrtícího trenéra Jirkova řeší policie. Meziboří odmítá nařčení z rasismu

Pokání za škrcení mladého rozhodčího? Jen částečné. Jirkovský klub se za děsivé události v Meziboří při sobotním zápase dorostenců omluvil v zápise o utkání, jenže zároveň poukázal i na prohřešky...

8. září 2025  15:43

Leverkusen oznámil náhradu za Ten Haga. Schicka a spol. povede Hjulmand

Fotbalisty Leverkusenu včetně českého reprezentanta Patrika Schicka povede Kasper Hjulmand. Loňský bundesligový mistr uvedl, že s bývalým trenérem dánské reprezentace podepsal smlouvu do roku 2027....

8. září 2025  15:23

Pohotová reakce a pozdrav snoubence. Nenápadný pracant Rigo spasil Slováky

Jakmile zblízka poslal balon do sítě, rozeběhl se směrem k rohovému praporku, sklouzl se po kolenou a na dálku poslal polibek své snoubence, která seděla na tribuně. Těžko si Tomáš Rigo mohl vybrat...

8. září 2025  15:15

Tři olomoučtí mušketýři. Nejdřív opomíjení, teď takřka nepostradatelní

Srpnová analýza společnosti CIES Football Observatory ukázala, že Sigma je napříč českou a slovenskou ligou jediným týmem, v němž odchovanci odehráli nadpoloviční počet zápasových minut – 51,3...

8. září 2025  13:50

Ten blonďák má jiskru. Šulci, tak se proti nám ukaž! Kouč Saúdské Arábie exkluzivně

Premium

„Bonjour madame,“ pozdraví zvesela spolu s pevným stiskem ruky. A uvelebí se na střídačce Viktorie Žižkov s výhledem na obří plakát Děti moje, hrr na ně! Zajímá se, co je zač žižkovská věž a jak se...

8. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  8.9 11:29

Pískot nikomu nepomůže. Fanoušky chápu, lístek něco stojí, uznal německý kouč

Během prvního poločasu se z tribun snáší bučení, o přestávce při odchodu ze hřiště ohlušující pískot. Trenér Julian Nagelsmann na stadionu v Kolíně nad Rýnem kvapem mizí do kabin. Když se po pauze na...

8. září 2025  10:50

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.