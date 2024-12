Slávisté ukázali zkušenost, zhodnotil Frydrych. Litoval, že v závěru nevystřelil

„Měl jsem před sebou Oscara, asi by střelu zblokoval, takže jsem zkusil přihrát Erikovi, ale asi moc prudce. Pak jsem si trochu vyčítal, že jsem nevystřelil,“ řekl Frydrych.

Čím to, že jste se z obrany dostával tak často dopředu?

Už v minulém zápase jsem se snažil podporovat hru dopředu. Když vás brání útočník soupeře, musíte ho trochu zaměstnat, aby to měl i on těžší, aby musel hrát i vzadu, unavit ho obranou.

Souhlasíte, že jste ve druhém poločase byli živější?

Když se slávisty prohráváte 0:1, musíte na hřišti nechat všechny síly, abyste se jim zkusili co nejvíce se vyrovnat a být i lepší. Zatlačili jsme je, ale ukázali svou zkušenost. Bohužel si to pohlídali se vším všudy. My jsme nevyřešili dobře naše situace, kdy jsme balon naváděli do jejich obrany, vždy nám chybělo asi lepší rozhodování ve finální fázi.

Hosté v první půli udeřili po krásné akci, ale jaksi z nenadání...

Když letěl dlouhý balon na Chorého, tak Chaly (Chaluš) byl na něj nalepený. Při tom gólu se míč odrazil k Provodovi, který si seskakuje pod něj, měl chvíli čas, dal krásný balon za obranu, a i když Buchtič (Buchta) byl u Dioufa, stačil tam dát nohu, byl tam o setinu rychleji a dal gól.

Ve vápně ani kolem něj jste se moc nemohli prosadit. Ukázala se v tom síla Slavie?

O přestávce jsme si říkali, že by to chtělo více odvahy. Slávisté hráli dobře, byli u nás blízko, neměli jsme tolik času. Možná tam byl trochu respekt, který jsme se snažili ve druhém poločase odhodit, abychom si něco vytvořili. Mohli jsme více zahrozit ze standardek, bohužel se nám to nepovedlo.

Ke konci bylo hodně vzruchu kolem ruky hostů v šestnáctce.

Když jsme rozhodčího na to upozornili, říkal, že soupeře nastřelil vlastní hráč, že není co řešit.