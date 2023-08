Kde jinde se vrátit než na Slavii. Obránce Frydrych zažil nejdelší pauzu

„Byl jsem půl roku zraněný. Byla to dlouhá pauza, nejdelší v mé dosavadní kariéře,“ připomněl problémy s nohou. „Začátek utkání byl pro mě složitější, abych se dostal do toho tempa, protože Slavie je jeden z nejběhavějších týmů, ale postupně jsem se do toho dostal.“

Těšilo ho, že mohl odehrát celý zápas. „Jen mě mrzí, že jsme Slavii utkání více neznepříjemnili a nepovedlo se nám třeba i vyrovnat,“ komentoval prohru 0:1.

Uvítal jste, že jste na hřiště naskočil zrovna proti Slavii?

Říkal jsem si, kde jinde se vrátit... Pro mě to je dobrý návrat. Každý den trénuju naplno, hlavu jsem připravoval na zápas. V něm je tempo o něco vyšší, ale když si v sobě vše správně nastavíte, není to tak velký rozdíl. Jen je škoda, že jsme něco neuhráli.

Jak se cítíte?

Pauza byla fakt dlouhá, ale fyzicky se cítím výborně. Celou přípravu jsem zvládl, aniž bych vynechal jediný trénink, zranění se neozývalo, a tak jsem se těšil zpátky na hřiště. A že jsem si musel počkat, tak to ve fotbale někdy bývá.

Utkání rozhodl váš někdejší spoluhráč Muhamed Tijani. Bavili jste se spolu po zápase?

Ne, spíš během utkání jsem od něj dostal nějaký loket, tak jsme si to vysvětlovali. To však k fotbalu patří.

Jak jste viděl ten jeho gól?

Co jsem se stihl podívat s klukama na video, byl tam centr před bránu. Dostal jsem se před Tižiho a tuším, že jsem míč odehrál. On šel navíc do souboje se mnou šlapákem, až se mi prohnulo koleno...

A zůstal jste ležet...

Ne bezdůvodně, že by tam nebyl kontakt. Už to nijak neovlivním. U balonu jsem byl první a odehrál ho, což bylo na videu vidět. Záleží čistě na rozhodčích, jak to posoudí.

Takže gól neměli uznat?

V zápase bývá spousta sporných situací... Rozhodčí znají pravidla nejlépe, aspoň by to tak mělo být. My musíme na hřišti věřit, že vše posuzují v souladu se svým nejlepším svědomím. Tentokrát rozhodli takto. A my prohráli. (Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky gól padl v souladu s pravidly – pozn. red.)

Asi vám moc nepomohlo, že Tijaniho z Baníku dobře znáte, když vám vstřelil branku.

Známe ho z tréninků, ale bohužel balon se k němu odrazil. Během celého zápasu jsme ho byli schopni pohlídat, přestože měl v první půli také nějakou šanci. Jen škoda, že my jsme nepředvedli více kvality dopředu.

Proč?

V prvním poločase jsme byli lehce ustrašení, nevytvořili jsme si střelecké příležitosti. Ve druhém jsme čekali na nějaké zaváhání slávistů, které se i naskytlo, akorát jsme nebyli dostatečně kvalitní, aby z toho byl gól.

Nebyl problém i v tom, že jste se zaměřili především na bránění?

Asi jsme se soustředili více na to, abychom gól nedostali, ale slávisté jsou nepříjemní v odebírání míče ve středu pole a pak jdou do rychlých brejků, což nás asi v prvním poločase trošičku... nevím, jestli zaskočilo, ale dělalo nám to problémy, chodili do otevřenější obrany. Po přestávce jsme se zlepšili, přesněji jsme kombinovali, ale žádnou akci jsme nedotáhli.

Baník na hřišti Slavie prohrál podeváté v řadě. Čím to je?

Nevím, kolik týmů za poslední dobu tam v lize vyhrálo... Nebude to jen o nás, o Baníku. Ale zažil jsem tam asi poslední výhru Baníku někdy v sezoně 2012 až 2013, jestli se nepletu (v listopadu 2012 2:0 – pozn. red.). Od té doby Slavia, od nějakého roku 2015, začala šlapat a je většinou nahoře. Hodně ji začali podporovat fanoušci, ostatně v neděli bylo vyprodáno. Pokud tam chcete uspět, musíte předvést nadstandardní výkon, a to všichni hráči. A celý tým musí dobře bránit, aby nedostal gól, což se nám teď nepovedlo, i když jsme byli blízko. Tu jejich gólovou situaci jsme mohli ubránit anebo jí předejít. Bohužel Slavie má takovou kvalitu, že domácí utkání zvládá třeba i jen jedna nula.

Příznivci obou týmů připravili poutavá chorea. Vnímal jste třeba to od ostravských, kteří připomněli okupaci někdejšího Československa z 21. srpna 1968?

Byl jsem do utkání tak ponořený, že jsem si ani nevšiml. Fandění tak nějak vnímám, energii z tribun cítíte, ale nemáte čas dívat se po ochozech a říkat si, jak krásné choreo je. Snad jedině když zrovna dojde k nějakému přerušení hry. Ale vážně, na hřišti se soustředíte jen na zápas.