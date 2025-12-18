Baník platí za chování fanoušků. Komise potrestala pyrotechniku na derby

Ostravě vytkla komise, že použití pyrotechniky vedlo k přerušení utkání. Slavia a Plzeň pykají za chování fanoušků v zápasech na hřištích soupeřů. Pražané v Teplicích i Západočeši na Slovácku navíc poškodili zařízení stadionu.
Jediným vyloučeným hráčem v 19. kole byl liberecký Aziz Kayondo. Za dvě žluté karty bude mimo hru jeden zápas, vynechá tak úvodní jarní kolo doma proti Zlínu.
Proti Teplicím naopak může po zimní přestávce nastoupit Lamine Jawo. Komise vyhověla odvolání a zrušila mu čtvrtou žlutou kartu v sezoně. Jablonecký útočník byl napomínám v 77. minutě utkání na Slavii po minimálním kontaktu s Davidem Douděrou.