Baník platí za chování fanoušků. Komise potrestala pyrotechniku na derby

Autor: ,
  18:51
Disciplinární komise rozdala pokuty za pyrotechniku na tribunách v 18. kole fotbalové ligy. Nejvyšší trest dostala Ostrava, za chování fanoušků ve slezském derby s Karvinou zaplatí 60 tisíc korun. Pardubice vyšly z východočeského derby s Hradcem Králové s pokutou 50 tisíc korun, o 10 tisíc korun méně zaplatí Slavia, Plzeň a Olomouc.

Choreo fanoušků ostravského Baníku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravě vytkla komise, že použití pyrotechniky vedlo k přerušení utkání. Slavia a Plzeň pykají za chování fanoušků v zápasech na hřištích soupeřů. Pražané v Teplicích i Západočeši na Slovácku navíc poškodili zařízení stadionu.

Jediným vyloučeným hráčem v 19. kole byl liberecký Aziz Kayondo. Za dvě žluté karty bude mimo hru jeden zápas, vynechá tak úvodní jarní kolo doma proti Zlínu.

Proti Teplicím naopak může po zimní přestávce nastoupit Lamine Jawo. Komise vyhověla odvolání a zrušila mu čtvrtou žlutou kartu v sezoně. Jablonecký útočník byl napomínám v 77. minutě utkání na Slavii po minimálním kontaktu s Davidem Douděrou.

20. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Novým sportovním ředitelem Hradce je Pojezný. Klub má velký potenciál, říká

Výkonný ředitel fotbalového Slovácka Petr Pojezný považuje za největší brzdu...

Novým sportovním ředitelem fotbalistů Hradce Králové se stal Petr Pojezný. Východočeský klub ve středu na svém webu oznámil, že funkcionář, který 25 let působil ve Slovácku, bude od ledna nástupcem...

17. prosince 2025  17:49

Z pražského přeboru na africký fotbalový šampionát. I Žižkov má reprezentanta

Isaac Muleme (vlevo) v dresu Viktorie Žižkov

Obránce Isaac Muleme hrající za béčko Viktorie Žižkov bude reprezentovat Ugandu na Africkém poháru národů. Třiatřicetiletý fotbalista bral působení v páté nejvyšší české soutěži jako šanci dostat se...

17. prosince 2025  17:24

