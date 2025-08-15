Baník si kvůli náročnému programu odložil nedělní zápas s Pardubicemi

Ostravští fotbalisté ve čtvrteční odvetě 3. předkola Konferenční ligy remizovali 1:1 na hřišti Austrie Vídeň a v součtu s úvodní výhrou 4:3 postoupili do závěrečného play off. O účast v hlavní fázi se Baník utká s Celje.
První zápas se uskuteční ve čtvrtek 21. srpna ve Slovinsku na půdě čtvrtfinalisty posledního ročníku Konferenční ligy, odveta na stadionu ve Vítkovicích je na programu o týden později.
Pokud by Slezané i posledního soupeře v kvalifikaci vyřadili, zahráli by si hlavní fázi evropského poháru poprvé od účasti v Poháru UEFA 2008/09.
V lize už dva roky platí pravidlo, že si účastníci závěrečného 4. předkola pohárů mohou nechat odložit zápas sami. Během dřívějších kol kvalifikace se musejí dohodnout se soupeřem a vedením LFA.
Plzeň si odložila zápas 3. kola v Mladé Boleslavi kvůli náročnému programu po postupu přes Servette Ženeva do 3. předkola Ligy mistrů, v němž Viktoria vypadla s Rangers. Utkání se odehraje v úterý 19. srpna od 18:00.