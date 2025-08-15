Chance Liga 2025/2026

Baník si kvůli náročnému programu odložil nedělní zápas s Pardubicemi

Zápas 5. kola fotbalové ligy mezi Pardubicemi a Ostravou se odehraje v náhradním termínu. Baník požádal o odložení nedělního utkání po čtvrtečním postupu do závěrečného předkola Konferenční ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA) jeho žádosti vyhověla.

Karel Pojezný z Baníku odehrává míč v odvetném utkání na hřišti Austrie Vídeň. | foto: ČTK

Ostravští fotbalisté ve čtvrteční odvetě 3. předkola Konferenční ligy remizovali 1:1 na hřišti Austrie Vídeň a v součtu s úvodní výhrou 4:3 postoupili do závěrečného play off. O účast v hlavní fázi se Baník utká s Celje.

První zápas se uskuteční ve čtvrtek 21. srpna ve Slovinsku na půdě čtvrtfinalisty posledního ročníku Konferenční ligy, odveta na stadionu ve Vítkovicích je na programu o týden později.

Pět v pohárech? Je to blíž. Baník ukázal, že Evropě stačí. Sparta si odkroutila trest

Pokud by Slezané i posledního soupeře v kvalifikaci vyřadili, zahráli by si hlavní fázi evropského poháru poprvé od účasti v Poháru UEFA 2008/09.

V lize už dva roky platí pravidlo, že si účastníci závěrečného 4. předkola pohárů mohou nechat odložit zápas sami. Během dřívějších kol kvalifikace se musejí dohodnout se soupeřem a vedením LFA.

Plzeň si odložila zápas 3. kola v Mladé Boleslavi kvůli náročnému programu po postupu přes Servette Ženeva do 3. předkola Ligy mistrů, v němž Viktoria vypadla s Rangers. Utkání se odehraje v úterý 19. srpna od 18:00.

Pavlenka, Horníček a Gabriel pomohli svým klubům do play off Evropské ligy

Brankáři Jiří Pavlenka z PAOK Soluň a Lukáš Horníček v portugalské Braze a obránce Adam Gabriel z Midtjyllandu pomohli svým klubům do čtvrtého předkola fotbalové Evropské ligy. Do něj byla přímo...

14. srpna 2025  21:58

Sparta v Konferenční lize: program předkola, historie, kde sledovat

Fotbalisté Sparty zvládli i 3. předkolo Konferenční ligy. Bez problémů vyřadili Ararat Armenia a čeká je play off. Poslední překážkou je FC Riga . Kdy se zápasy o postup do ligové fáze hrají, vizitku...

1. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  14.8 21:37

