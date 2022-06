V koncovce to ještě nebylo ono. Baník dotáhl jen jednu slibnou akci

„Klímovo řešení nebylo vůbec špatné, jen škoda, že nevyšlo. Chybělo nějakých dvacet centimetrů,“ uvedl ostravský trenér Pavel Vrba. „Viděl, že gólman nemá ideální postavení, takže jeho reakce byla správná, byl to zajímavý pokus.“

Baník dostal gól po chybě v rozehrávce. „To jsou věci, které utkání ovlivní. K tomu se potkala mužstva z ligy, takže nemáte tolik času na zakončení jako s mančafty z nižších soutěží,“ podotkl Vrba, který je přesvědčený, že ve finální fázi byli Ostravští lepší. „Ale v koncovce to ještě nebylo takové, jak bychom si představovali.“

Mohlo to být i únavou z náročné kondiční přípravy, kterou Baník v těchto dnech prochází?

„Mohlo, ale my mužstvo točíme, nemáme jedenáct hráčů, kteří by odehráli delší časový úsek,“ odpověděl Pavel Vrba.

Záložník Lukáš Budínský podotkl, že přece jen utkání trochu přizpůsobili tréninkový program. „Ale i tak není jednoduché jít do zápasu z plné přípravy. A ještě v takovém vedru,“ řekl Budínský. „Zatím jsme však každý odehráli v obou dosavadních zápasech čtyřicet pět minut, takže se to zvládnout dá.“

Vrba upozornil, že za čtrnáct dnů už někteří hráči dostanou v přípravných duelech méně prostoru. „A zatím nehráli všichni reprezentanti, protože měli náročný program. Pracujeme na tom, aby byli připraveni v pravou chvíli,“ zmínil kouč útočníka Ladislava Almásiho a obránce Muhammeda Sanneha.

V sobotu Baník na Hlubině od 10.15 přivítá Termalicu Niecieczu, která letos sestoupila z nejvyšší polské soutěže a jejímž trenérem je Radoslav Látal.

Po tomto střetnutí by ostravští trenéři měli zúžit kádr. „V plné přípravě už budou i všichni reprezentanti, takže by nebylo optimální mít dvacet šest hráčů v poli. Hlavně však chceme vzít na soustředění do Polska nejvýše dvaadvacet hráčů a tři gólmany,“ řekl Pavel Vrba.

Tam Baník vyrazí 14. července den po slavnostním utkání se Celtikem Glasgow.