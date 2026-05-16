Chance Liga 2025/2026

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Jiří Seidl
  21:05
Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu v první lize žije díky jejich výhře 2:0 a hlavně musejí děkovat Teplickým, kteří porazili pražskou Duklu také 2:0.
Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu | foto: ČTK

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.
Ostravský útočník Abdallah Gning se snaží přejít s míčem přes Miloše Kopečného...
Ostravský záložník David Planka obchází Tomáše Hellebranda ze Zlína.
Ostravský trenér Josef Dvorník
11 fotografií

„Všichni, kdo jste tady, za týden na Julisku. Je to velký stadion. Tak všichni tam,“ křičel po utkání jeden z domácích fanoušků.

Právě příští sobota rozhodne o tom, kdo sestoupí. Baník potřebuje vyhrát, Dukle stačí remíza. Ale ani úspěšnější z těchto mužstev nebude mít klid, neboť ho čeká baráž s druhým týmem druhé ligy.

Ostravský trenér Josef Dvorník po utkání Teplickým děkoval. „Bez nich by to nešlo,“ podotkl Dvorník, který v minulosti v teplickém mužstvu působil coby asistent Radima Kučery.

„Týmy, které už jsou zachráněné, mohou k zápasům v nadstavbě přistoupit všelijak,“ upozornil ostravský kapitán Michal Frydrych. „Jsem rád, že Teplice potvrdily svoji formu – když porazily nás, že vyhrály i ve Zlíně a teď s Duklou. Je fajn, že pořád vítězí sportovní duch.“

Ostatně, když Tepličtí vstřelili Dukle první gól, na tribuně ostravského stadionu to pořádně zašumělo. Někteří diváci vstali a radostně zvedali ruce nad hlavu.

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

„Informaci, jak hraje Dukla, jsem neměl ani v poločase, ani na konci,“ řekl Dvorník. „Až vedoucí mužstva Tomáš Bernardy mi pak oznámil, jak utkání dopadlo. Zabývám se tím, co můžu ovlivnit, potažmo týmem. O přestávce jsem trošku zvedl hlas ohledně některých situací, které jsme nevyřešili dobře.“

Fotbalisté Baníku se stále mohou i přes bídné výkony spolehnout na své příznivce. Když se vyběhli jako první rozcvičovat brankáři, z hlediště se ozval potlesk. Už před zápasem v kotli vířily bubny a zářily v něm žluté mikiny fandů spřízněného polského celku GKS Katovice, jichž dorazilo asi 450.

„Fandové žijí klubem, podpora byla skvělá,“ pochvaloval si Josef Dvorník.

Ostravští příznivci ale na začátku zápasu vyvěsili transparent s nápisem: Nasr... je Ostrava. A skandovali: „Rubejte za Baník!“ A svými pokřiky se obraceli i na majitele klubu Václava Brabce: „Václave, co na to říkáš?“ „Čekáme na změny.“

Ostravští fanoušci vyvěsili transparent reagující na záměr předsedy představenstva fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka používat na stadionu kamery k identifikaci výtržníků.

Byť Zlínští působili odevzdaným dojmem, trenér Bronislav Červenka svůj tým pochválil. „Hráči utkání odmakali, bylo to od nás lepší, než minule druhý poločas s Teplicemi,“ připomněl porážku 2:4.

Červenka je přesvědčený, že nebyli snadným soupeřem. „Domácí vedli 1:0, a to se mohlo stát cokoliv, mohla nám vyjít nějaká standardka. Je to o jedné proměněné šanci.“

Všimnul si, že hráči Baníku byli nervózní až do konce. „Uklidnil je až druhý gól v samém závěru,“ dodal Červenka, který v minulosti v Baníku působil.

Co říká na to, kam se ostravské mužstvo z loňského třetího místa propadlo?

„Kvalitou a šíří kádru nepatří do boje o záchranu. Někdy to tak bývá, že se nedaří a nezvládnete zápasy, které máte, a pak se vám nic nedaří,“ konstatoval Bronislav Červenka. „My jsme v takové situaci byli před dvěma roky a nezvládli důležitý poslední krok v Jablonci a ten nyní čeká Baník. My jsme rádi, že jsme z toho pryč.“

Fanoušek, který se představil jako Petr, si ulevil: „Ještě to není v dupě.“ Jeho kamarád Jirka dodal: „Mužstvo může hrát špatně, nemusí se ti líbit trenéři, mohou tě štvát někteří lidé ve vedení, ale za to Baník jako klub nemůže...“

Další z hloučku fandů Martin se snažil situaci odlehčit, když podotkl, že pokud by Baník přece jen spadl, tak ve druhé lize určitě budou levnější permanentky.

Petr mávl rukou: „Jdeme na pivo. Pojedeme na Duklu a budeme doufat, že to dobře dopadne.“

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Teplice - Dukla 2:0, dvě vyloučení a prohra, hosté možnost odvrátit sestup nevyužili

Tepličtí fotbalisté oslavují gól Jana Fortelného.

Fotbalisté pražské Dukly pohrdli první možností, jak odvrátit přímý sestup do druhé ligy. Ve čtvrtém kole nadstavby podlehli v Teplicích 0:2 a jejich rival Baník Ostrava se na něj bodově dotáhl....

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:58

Slovácko - Boleslav 0:3, dva góly dal do půle Kolářík, pak se trefil Klíma

Fotbalisté Mladé Boleslavi se během utkání proti Slovácku radují z gólu Josefa...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Fanoušci vběhli na hřiště, Hearts smutní a titul slaví Celtic. Trofej získal i Čvančara

Fotbalisté Celticu slaví zisk mistrovského titulu.

Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1, hostům k senzaci zbývalo jen několik...

16. května 2026  17:14

České Budějovice chystají „nové Dynamo". Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého...

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by...

16. května 2026  16:16

Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

To je radost! Champions #34 na tričkách symbolizuje čtyřiatřicátý titul...

Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul. Na trůně tak vystřídaly Slavii. V sobotním derby v Horních Měcholupech...

16. května 2026  15:58

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Je čas jít dál. Kanonýr Lewandowski oznámil, že po sezoně skončí v Barceloně

Útočník Barcelony Robert Lewandowski se raduje ze vstřeleného gólu Realu Madrid.

Útočník Robert Lewandowski po sezoně odejde z Barcelony. Sedmatřicetiletý polský fotbalista, který v katalánském klubu strávil čtyři roky a získal s ním tři tituly, to oznámil na Instagramu. „Je čas...

16. května 2026

