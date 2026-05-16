Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

„Všichni, kdo jste tady, za týden na Julisku. Je to velký stadion. Tak všichni tam,“ křičel po utkání jeden z domácích fanoušků.
Právě příští sobota rozhodne o tom, kdo sestoupí. Baník potřebuje vyhrát, Dukle stačí remíza. Ale ani úspěšnější z těchto mužstev nebude mít klid, neboť ho čeká baráž s druhým týmem druhé ligy.
Ostravský trenér Josef Dvorník po utkání Teplickým děkoval. „Bez nich by to nešlo,“ podotkl Dvorník, který v minulosti v teplickém mužstvu působil coby asistent Radima Kučery.
„Týmy, které už jsou zachráněné, mohou k zápasům v nadstavbě přistoupit všelijak,“ upozornil ostravský kapitán Michal Frydrych. „Jsem rád, že Teplice potvrdily svoji formu – když porazily nás, že vyhrály i ve Zlíně a teď s Duklou. Je fajn, že pořád vítězí sportovní duch.“
Ostatně, když Tepličtí vstřelili Dukle první gól, na tribuně ostravského stadionu to pořádně zašumělo. Někteří diváci vstali a radostně zvedali ruce nad hlavu.
„Informaci, jak hraje Dukla, jsem neměl ani v poločase, ani na konci,“ řekl Dvorník. „Až vedoucí mužstva Tomáš Bernardy mi pak oznámil, jak utkání dopadlo. Zabývám se tím, co můžu ovlivnit, potažmo týmem. O přestávce jsem trošku zvedl hlas ohledně některých situací, které jsme nevyřešili dobře.“
Fotbalisté Baníku se stále mohou i přes bídné výkony spolehnout na své příznivce. Když se vyběhli jako první rozcvičovat brankáři, z hlediště se ozval potlesk. Už před zápasem v kotli vířily bubny a zářily v něm žluté mikiny fandů spřízněného polského celku GKS Katovice, jichž dorazilo asi 450.
„Fandové žijí klubem, podpora byla skvělá,“ pochvaloval si Josef Dvorník.
Ostravští příznivci ale na začátku zápasu vyvěsili transparent s nápisem: Nasr... je Ostrava. A skandovali: „Rubejte za Baník!“ A svými pokřiky se obraceli i na majitele klubu Václava Brabce: „Václave, co na to říkáš?“ „Čekáme na změny.“
Byť Zlínští působili odevzdaným dojmem, trenér Bronislav Červenka svůj tým pochválil. „Hráči utkání odmakali, bylo to od nás lepší, než minule druhý poločas s Teplicemi,“ připomněl porážku 2:4.
Červenka je přesvědčený, že nebyli snadným soupeřem. „Domácí vedli 1:0, a to se mohlo stát cokoliv, mohla nám vyjít nějaká standardka. Je to o jedné proměněné šanci.“
Všimnul si, že hráči Baníku byli nervózní až do konce. „Uklidnil je až druhý gól v samém závěru,“ dodal Červenka, který v minulosti v Baníku působil.
Co říká na to, kam se ostravské mužstvo z loňského třetího místa propadlo?
„Kvalitou a šíří kádru nepatří do boje o záchranu. Někdy to tak bývá, že se nedaří a nezvládnete zápasy, které máte, a pak se vám nic nedaří,“ konstatoval Bronislav Červenka. „My jsme v takové situaci byli před dvěma roky a nezvládli důležitý poslední krok v Jablonci a ten nyní čeká Baník. My jsme rádi, že jsme z toho pryč.“
Fanoušek, který se představil jako Petr, si ulevil: „Ještě to není v dupě.“ Jeho kamarád Jirka dodal: „Mužstvo může hrát špatně, nemusí se ti líbit trenéři, mohou tě štvát někteří lidé ve vedení, ale za to Baník jako klub nemůže...“
Další z hloučku fandů Martin se snažil situaci odlehčit, když podotkl, že pokud by Baník přece jen spadl, tak ve druhé lize určitě budou levnější permanentky.
Petr mávl rukou: „Jdeme na pivo. Pojedeme na Duklu a budeme doufat, že to dobře dopadne.“