Baník podal stížnost na sudí. Šéf klubu červenou pro Baroše nechápe

Od toho, jak se řídící orgán soutěže a komise rozhodčích postaví k Barošově vyloučení, se bude odvíjet případný trest pro legendárního útočníka.

Za červenou kartu má zatím Baroš automaticky zastavenou činnost na jedno utkání. Buď to tak zůstane, nebo může být osvobozen. A to v případě, že komise rozhodčích řekne, že vyloučen být neměl. To je však krajně nepravděpodobné.

Středeční pohárové finále přineslo právě právě tyto rozporuplné verdikty.

Václav Brabec k napadení videorozhodčího fanoušky Baníku "To se samozřejmě v žádném případě stát nemělo. Mám jen zprostředkované informace, nevím, jak se celá věc seběhla, ale jakoukoliv formu násilí musím jednoznačně odmítnout. Je to něco absolutně nepřípustného. Pokud byl videorozhodčí opravdu napaden, je to věc odsouzeníhodná a velmi silně se mě dotýká, že se něco takového stalo."

Letmý kontakt ruky ostravského obránce Václava Procházky s ramenem či krkem slávisty Michaela Ngadea, po kterém Ardeleanu nařídil pokutový kop.

Když se Slavia po jeho proměnění ujala vedení 1:0, na lavičce zuřil náhradník Baroš. Naštvaně praštil do reklamní cedule připevněně ke stříšce a poutač poškodil.

Sudí Ardeleanu to po upozornění čtvrtého sudího Houdka vyhodnotil jako hrubé nesportovní chování a do zápisu o utkání uvedl, že „Baroš několikanásobně udeřil pěstí do krytu lavičky v přerušené hře, čímž došlo k jejímu poškození“.

Baník sice nemusel jít do deseti, ale po vyloučení Baroše přišel o taktický plán do druhého poločasu.

„Bylo to hodně emotivní utkání. Byli jsme blízko úspěchu. Musím uznat kvalitu soupeře. Velkým zážitkem pro mě bylo to, co předvedli naši fanoušci v ochozech stadionu. Bohužel jsem si z toho utkání odnesl i negativní dojmy,“ řekl na klubovém webu majitel ostravského klubu Václav Brabec.

Rozhovor poskytl ještě předtím, než klub oficiální stížnost podal.

„Vyloučení Milana Baroše je pro mě naprosto neuvěřitelné. To, k čemu se rozhodčí v té chvíli snížili, je pro mě zcela nepochopitelné. Za co byl Milan Baroš vyloučen? Za to, že z frustrace, které rozumím, protože plynula z velmi přísně nařízené penalty, bouchnul do přilepené cedulky, která odletěla? Opravdu je to důvod k vyloučení?“ zlobil se Brabec.

„Milan nezničil žádné zařízení. Jen naštvaně bouchnul do cedule, které byla na lavičce přilepená. A ta odletěla. Já viděl na hřišti řadu tvrdých zákroků, v nichž šlo o zdraví. Obešly se bez karty. Viděl jsem hráče, jak zblízka vztekle řve na rozhodčího. A bez karty. A pak dostane Milan Baroš červenou za to, že na lavičce naštvaně bouchne do cedule?“ poukazoval Brabec.

„Milan Baroš se na tento zápas chystal několik týdnů, během kterých doléčoval zranění. Těšil se. Ten zápas mohl být možná jakýmsi vyvrcholením jeho kariéry. Na lavičce to prožíval, emoce jsou přece úplně přirozené. Zvláště v takovém utkání. Bouchnul do cedule, kterou měl nad sebou. Byla přilepená, odletěla. A dostal červenou kartu,“ popisoval Brabec.

Majitel klubu je přesvědčený, že sudí Baník v pohárovém finále poškodili.

„Penalta neměla být odpískána. Při jejím zahrávání pak hráč Slavie předčasně vběhnul do pokutového území, měla se tedy opakovat. A vrcholem bylo, když byl po obrovské křivdě v tak důležitém utkání vyloučen Milan Baroš. Za okolností, o kterých jsem mluvil,“ zdůraznil Brabec.

Baník Ostrava hrál nejen o trofej, ale především o účast v 3. předkole Evropské ligy.

Po finálové porážce 0:2 je ještě ve hře o druhé předkolo Evropské ligy. Ale k tomu musí v posledním dějství nadstavbové části Fortuna ligy získat v Plzni stejný počet bodů jako Liberec v souběžně hraném utkání v Jablonci.

Ve chvíli, kdy skončí na pátém místě, odehraje na svém stadionu kvalifikační utkání o Evropu proti Zlínu, nebo Mladé Boleslavi.