Baníku šance na góly nestačí. Časem se to vyrovná, uklidňuje Boula

Podobně hovořil po většině předešlých duelů. Leč k čemu jsou šance, které Ostravští nedokážou proměnit?

„Minule jsme dali dva góly,“ kontroval Hapal, přičemž zmínil domácí výhru nad Libercem 2:0. „A nezapomínejte, že je tam soupeř, který brání a dělá vše, abychom gól nedali. Na tréninku ale zakončujeme, střílíme.“

Proč to tedy Baníku v koncovce nejde? „Hmm, to je strašně těžké říct,“ odpověděl záložník Jiří Boula. „Určitě to je nějakou kvalitou toho řešení, někdy je to i v hlavě, že šance přijde celkem brzo, jako v Karviné, a daný hráč třeba ještě není úplně nachystaný v tom úvodu a má pocit, že přijdou další. Měli bychom se ale soustředit i na ty první. Hodnotí se mi to však lehce, protože jsem v těch šancích nebyl...“

Boula uznává, že nejde donekonečna šance neproměňovat. „Je to i trochu smůla, stává se to každému týmu, že někdy je gólově pod očekáváním a jindy nad ním. Časem se to ale vyrovná.“

Proti Karviné se do několika dobrých příležitostí dostal útočník Abdullahi Tanko, jenže nevyužil ani tu, kdy šel sám na brankáře Lapeše.

„Postavit Tanka byla dobrá volba,“ je přesvědčený trenér Hapal. „Čekali jsme, že se dostane do brejků tím, že Karviná má vzadu trochu pomalejší obránce. Měl i jednu stoprocentní gólovku. Problém ale byl, že už jsme ve druhém poločase nebyli v plném počtu a neměli častěji míč. Ale Tanka bych nezatracoval, do šancí se dostává. Věřím, že nějakou příště promění.“

Ostravský Abdullahi Tanko během utkání s Karvinou.

Ostravští v Karviné přišli o nejlepšího střelce. Erik Prekop, jehož sudí Karel Rouček po konzultaci s videoasistentem po faulu na Momčila Raspopoviče ve 38. minutě vyloučil, nebude moci nastoupit nejméně v neděli v Olomouci.

„Je to problém,“ potvrdil Pavel Hapal. „Když se podobný zákrok na videu zastaví, vypadá škaredě, ale až tak velký kontakt tam nebyl. Erik je z toho smutný. Ale máme další kluky, budeme s tím muset nějak pracovat.“