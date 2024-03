Ostravský trenér Hapal řeší, koho postaví proti Olomouci do útoku

„Z někoho útočníka uděláme...“ usmál se Hapal. „Adediranovi, když střídal, jsem říkal, že nesmí dostat kartu, a tak to dopadlo. Tanko dostal žlutou za skluz, ale už předtím tam byl nějaký faul. Musíme si poradit.“

Kouč připustil, že do hry by se už mohl vrátit Kubala nebo Klíma. „Oba začali trénovat, ale rozhodovat bude jejich zdravotní stav, abychom nešli do nějakého rizika, aby pak nevypadli třeba na měsíc,“ upozornil Hapal.

„Budeme si muset poradit bez nich, ale pořád máme nějaké varianty, pomohou další hráči,“ uvedl ostravský obránce Jan Juroška, který byl jediným střelcem v duelu se Zlínem. „Ale že bych šel na hrot já, to ne.“

Tanko bude znovu chybět po tom, co se na hřiště ve dvou utkáních vrátil po třízápasovém trestu za předchozí vyloučení. Proti Zlínu dal o sobě vědět dalšími zahozenými šancemi, kdy šel dvakrát sám na gólmana Dostála.

„Některou z šancí proměnit měl, ale už jsme na to u něj zvyklí... No zvyklí, objevuje se v těch situacích často. Kdyby je proměňoval, byl by určitě nejlepším střelcem ligy,“ podotkl Pavel Hapal. Upozornil, že Tanko je specifický svou rychlostí. „I na tréninku se hodně dostává do šancí a řeší je fotbalově. Proti Zlínu mu to nevyšlo,“ dodal.