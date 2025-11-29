„Měli jsme poradu a šéf říkal, že když konečně vyhrajeme, tak mi dá pusu. Ale byla jen na líco, do žádného extrému jsme se nedostali,“ smál se Galásek. „Hlavně jsem šťastný, že jsme uspěli. Věřil jsem tomu, ale nechci to přeceňovat.“
Upozornil, že v podzimní části soutěže je ještě čekají dva těžké zápasy – v neděli v Karviné a 13. prosince doma Pardubice. „A na ty se musíme připravit stejně a potvrdit nynější vítězství v derby, na němž hodně záleží i fanouškům.“
Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil
Těch na duel s Duklou přišlo 6 050. A Galásek jim děkoval, že věřili, že Baník nepříznivou sérii může zlomit. „Stejně jako jsme věřili my v kabině, že se výhrou můžeme odrazit ze dna tabulky,“ uvedl Galásek. „Věřili jsme, že to doma odšpuntujeme jako já láhev sektu doma s manželkou, která za mnou na týden přijela (z Německa, kde Galáskovi žijí – pozn. red.), aby mě povzbudila.“
Záložník Michal Kohút doufá, že se Ostravští od výhry nad Duklou odrazí. „Protože pět zápasů, v nichž jsme předtím nedali gól, to není normální,“ řekl Kohút, který se do základní sestavy vrátil po zranění.
Hráčům Baníku konečně vyšly standardní situace a hlavně – byli dostatečně agresivní v pokutovém území, kde se po rohu Davida Planky u vzdálenější tyče prosadil Ondřej Kričfaluši a po akci Tomáše Zlatohlávka míč dotlačil do branky Jiří Boula.
„Po třetím gólu mi spadl kámen ze srdce. Ten rozhodl, šli jsme do souboje naplno a chtěli gól dát tak jako v případě toho prvního,“ konstatoval Galásek. „Druhý (Michala Kohúta) byl z individuální akce po Boulisově (Boulově) asistenci.“
Kouč potvrdil, že důraz byl hodně důležitý. „Po prohře v Teplicích jsme si vypsali, co nám chybí, na co se budeme zaměřovat – na finální část, střely, centry, proběhy a byl tam i ten důraz.“
Díky tomu fotbalisté Baníku po dlouhých 482 minutách vstřelili v lize branku. Jenže ani tentokrát neudrželi čisté konto, na což včetně poháru čekají už osm zápasů.
„Když klukům řeknu, ať držíme vzadu nulu, tak neposlouchají, většinou padne gól. Ale dneska jim to odpustím. Díval jsem se na čas a říkal si, že bychom už náskok mohli udržet,“ komentoval Galásek trefu Michala Kroupy z 90. minuty.
Vyloučení Holce? Ne, ofsajd
Kolem dvacáté minuty ale Ostravští přežili kritické chvíle, hrozilo, že jim sudí Jan Berka vyloučí brankáře Dominika Holce, který hrál rukou na hranici pokutového území.
Leč podle videoasistenta sudího celé akci předcházel těsný ofsajd Zlatana Šehoviče, takže případný Holcův prohřešek nikdo neřešil.
„Hned jsem se ptal Domina, ale říkal, že byl uvnitř, když míč zasáhl rukou. Čekali jsme, co vykouzlí rozhodčí u videa a měli jsme štěstí. Snad při nás zůstane,“ řekl Kohút.
„Hlavně jsem nevěděl, co sudí u videa prozkoumávají, ale už jsem si říkal, že ta hov... se nám hodně lepí na paty,“ podotkl Galásek. „Už jsme na střídačce řešili, co udělat, pokud by gólman dostal červenou kartu. Naštěstí jsme nic vymýšlet nemuseli.“
Hostující kouč David Holoubek podotkl, že trenéři se už ztrácejí v tom, co lidé u videa zkoumají a co ne. „Ale od čtvrtého rozhodčího jsem se dozvěděl, že přehodnocují jinou situaci, než jsem si myslel,“ uvedl.
A místo ruky z toho bylo postavení mimo hru, načež Baník mohl vyrazit za výhrou.