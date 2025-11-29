Chance Liga 2025/2026

Jen pusa na líco! Žádný extrém. Majitel děkoval koučovi a Baník konečně slavil

Jiří Seidl
  22:29
Radostným polibkem majitel klubu Václav Brabec odměnil trenéra fotbalistů ostravského Baníku Tomáše Galáska za výhru nad Duklou Praha 3:1. Dodržel tak svá slova, která řekl kouči v týdnu před zápasem poté, co Baník šest zápasů nevyhrál a v pěti za sebou nedal ani gól.
Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravští fotbalisté Jiří Boula, Ondřej Kričfaluši a Matěj Chaluš (zleva)...
Ostravský záložník Michal Kohút (vlevo) se raduje z druhého gólu spolu se...
Fotbalisté ostravského Baníku se radují z gólu Ondřeje Kričfalušiho. Ostravští...
Kotel ostravských fanoušků.
10 fotografií

„Měli jsme poradu a šéf říkal, že když konečně vyhrajeme, tak mi dá pusu. Ale byla jen na líco, do žádného extrému jsme se nedostali,“ smál se Galásek. „Hlavně jsem šťastný, že jsme uspěli. Věřil jsem tomu, ale nechci to přeceňovat.“

Upozornil, že v podzimní části soutěže je ještě čekají dva těžké zápasy – v neděli v Karviné a 13. prosince doma Pardubice. „A na ty se musíme připravit stejně a potvrdit nynější vítězství v derby, na němž hodně záleží i fanouškům.“

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Těch na duel s Duklou přišlo 6 050. A Galásek jim děkoval, že věřili, že Baník nepříznivou sérii může zlomit. „Stejně jako jsme věřili my v kabině, že se výhrou můžeme odrazit ze dna tabulky,“ uvedl Galásek. „Věřili jsme, že to doma odšpuntujeme jako já láhev sektu doma s manželkou, která za mnou na týden přijela (z Německa, kde Galáskovi žijí – pozn. red.), aby mě povzbudila.“

Záložník Michal Kohút doufá, že se Ostravští od výhry nad Duklou odrazí. „Protože pět zápasů, v nichž jsme předtím nedali gól, to není normální,“ řekl Kohút, který se do základní sestavy vrátil po zranění.

Hráčům Baníku konečně vyšly standardní situace a hlavně – byli dostatečně agresivní v pokutovém území, kde se po rohu Davida Planky u vzdálenější tyče prosadil Ondřej Kričfaluši a po akci Tomáše Zlatohlávka míč dotlačil do branky Jiří Boula.

„Po třetím gólu mi spadl kámen ze srdce. Ten rozhodl, šli jsme do souboje naplno a chtěli gól dát tak jako v případě toho prvního,“ konstatoval Galásek. „Druhý (Michala Kohúta) byl z individuální akce po Boulisově (Boulově) asistenci.“

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.
Ostravští fotbalisté Jiří Boula, Ondřej Kričfaluši a Matěj Chaluš (zleva) nahánějí střelce druhé branky Michala Kohúta.
Ostravský záložník Michal Kohút (vlevo) se raduje z druhého gólu spolu se střelcem první branky Ondřejem Kričfalušim.
Fotbalisté ostravského Baníku se radují z gólu Ondřeje Kričfalušiho. Ostravští se v lize trefili po 482 minutách.
10 fotografií

Kouč potvrdil, že důraz byl hodně důležitý. „Po prohře v Teplicích jsme si vypsali, co nám chybí, na co se budeme zaměřovat – na finální část, střely, centry, proběhy a byl tam i ten důraz.“

Díky tomu fotbalisté Baníku po dlouhých 482 minutách vstřelili v lize branku. Jenže ani tentokrát neudrželi čisté konto, na což včetně poháru čekají už osm zápasů.

„Když klukům řeknu, ať držíme vzadu nulu, tak neposlouchají, většinou padne gól. Ale dneska jim to odpustím. Díval jsem se na čas a říkal si, že bychom už náskok mohli udržet,“ komentoval Galásek trefu Michala Kroupy z 90. minuty.

Vyloučení Holce? Ne, ofsajd

Kolem dvacáté minuty ale Ostravští přežili kritické chvíle, hrozilo, že jim sudí Jan Berka vyloučí brankáře Dominika Holce, který hrál rukou na hranici pokutového území.

Leč podle videoasistenta sudího celé akci předcházel těsný ofsajd Zlatana Šehoviče, takže případný Holcův prohřešek nikdo neřešil.

„Hned jsem se ptal Domina, ale říkal, že byl uvnitř, když míč zasáhl rukou. Čekali jsme, co vykouzlí rozhodčí u videa a měli jsme štěstí. Snad při nás zůstane,“ řekl Kohút.

Kotel ostravských fanoušků.

„Hlavně jsem nevěděl, co sudí u videa prozkoumávají, ale už jsem si říkal, že ta hov... se nám hodně lepí na paty,“ podotkl Galásek. „Už jsme na střídačce řešili, co udělat, pokud by gólman dostal červenou kartu. Naštěstí jsme nic vymýšlet nemuseli.“

Hostující kouč David Holoubek podotkl, že trenéři se už ztrácejí v tom, co lidé u videa zkoumají a co ne. „Ale od čtvrtého rozhodčího jsem se dozvěděl, že přehodnocují jinou situaci, než jsem si myslel,“ uvedl.

A místo ruky z toho bylo postavení mimo hru, načež Baník mohl vyrazit za výhrou.

Vstoupit do diskuse

17. kolo

18. kolo

Kompletní los

16. kolo

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
6. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  22:59

Jen pusa na líco! Žádný extrém. Majitel děkoval koučovi a Baník konečně slavil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Radostným polibkem majitel klubu Václav Brabec odměnil trenéra fotbalistů ostravského Baníku Tomáše Galáska za výhru nad Duklou Praha 3:1. Dodržel tak svá slova, která řekl kouči v týdnu před zápasem...

29. listopadu 2025  22:29

