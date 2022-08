Změnit styl hry? Pokud od něj odstoupím, budu v Přerově, řekl Vrba po porážce

Nyní odehráli dva zápasy doma, v nichž mohli částečně napravit úvodní porážku s Olomoucí 0:3. Zlín sice porazili 3:1, jenže Teplicím v sobotu selhali 1:2.

„Ze čtyř úvodních zápasů jsme tři hráli doma a se soupeři, s nimiž bychom se měli prát v horní části tabulky, a máme z nich jen tři body, což je málo,“ povzdechl si ostravský trenér Pavel Vrba.

„Je to špatné. A o to víc, že jsme většinu bodů ztratili doma. Zvládli jsme jen utkání se Zlínem,“ podotkl ostravský útočník Nemanja Kuzmanovič.

Porážku s Teplicemi bral na sebe, byť vyrovnával na 1:1. „Nevyhráli jsme, protože jsme neproměnili šance. Sám jsem měl asi dvě největší a vyřešil jsem je špatně,“ kál se Kuzmanovič.

Vrba je přesvědčený, že utkání se lámalo za stavu 1:1, kdy Baník zahodil snad tři vyložené šance.

„Jestli si dokážeme vytvořit takové situace a nedáme branku, tak po tom většinou přichází trest. A ten dneska přišel. My jsme se potrestali za naši nemohoucnost, neschopnost řešit finální fázi tak, aby vedla ke gólu,“ uvedl Pavel Vrba. „Pokud se v těch situacích chceme chovat, jako tentokrát, tak nás potrestají nejen Teplice... Bude to hodně těžké.“

Kouč upozornil, že nesnižuje výkon Teplic, ale že porážku si Ostravští zavinili sami selháním v koncovce. „Ve třech čtyřech situacích jsme se nezachovali tak, jako Teplice při té jedné, kterou měly.“

To duel v 80. minutě rozhodl Gning úplně sám před brankou, když před tím domácí nebyli schopni míč odkopnout, načež je v pokutovém území přehráli dva protivníci.

Další prohra Baníku nejde jen na vrub útoku. Mužstvo má velké problémy v obraně. Tam mu chybí důraz, preciznost a schopnost pohlídat si standardní situace.

„Je tam spousta nepřesností,“ uznal Vrba. „Asi chceme po hráčích něco, na co nejsou moc zvyklí, chceme, aby šli do mezihry, do kombinace, což se nám bohužel nedaří. Je tam mnoho chyb, hodně věcí v rozehrávce nedokážeme vyřešit správně, abychom se dostali v předfinální fázi do lepšího postavení. Je tam spousta věcí, které nás brzdí a zastavují v útočné fázi.“

První gól dostal Baník po rohu a hlavičce Knapíka. A nebylo to v této sezoně poprvé, co Ostravští propadli při bránění standardní situace.

„Už minule se Zlínem jsme dostali gól z rohu,“ připomněl Vrba. „Hráči mají svoje úkoly, svoje hráče, a když se nechytnou, je to těžké zvlášť u tak urostlého fotbalisty, jakého měly Teplice. Gól dal možná nejvyšší hráč na hřišti. Pokud ho někdo brání jako my, tak je to pro něj jednodušší. Byla to chyba naší defenzivy.“

Ostatně často se zdá, jakoby fotbalisté Baníku bránili příliš ležérně.

„Chceme po hráčích, aby hráli fotbal a v některých situacích to není úplně optimální,“ řekl Vrba.

„Někdy to je asi víc o jednoduchosti, o tom, abychom hráli na jistotu. Možná se při těch chybách někomu zdá, že je tam nějaká lehkomyslnost. Spíš jde o věci, kdy my hrubě chybujeme v rozehrávce a soupeř jde do akcí, které jsou pro naši defenzivu hodně nepříjemné. Je pravda, že možná polovinu nebezpečných situací před naší brankou si zaviníme sami.“

Co s tím?

„Teď je otázka, jestli do toho jenom kopat, anebo hrát fotbal. Pořád věřím, a věřím tomu už dlouho, že pokud to někdy v budoucnu vyřešíme správně, že to může být naše plus. Teď je otázka, jestli na to bude čas...“

A také, jestli má Baník vhodné hráče na systém, jímž se chce trenér Vrba prezentovat.

„Baník má hráče, kteří tady jsou. Proto třeba nejsou v jiných klubech. Tak to je,“ konstatoval Vrba. „Musíme zvážit, na co máme a na co ne. První čtyři kola, hlavně ty doma, ať už s Olomoucí a teď, nám trošku otevřely oči, že asi nemáme úplně tvořivé hráče zezadu. Když má někdo před sebou padesát metrů prázdný prostor a nedokáže balon vytáhnout, tak to už není o tom, jestli to umí, ale spíš o jeho sebevědomí. Pokud budeme balon jenom posouvat, a valit dopředu nákopy, budeme to mít strašně těžké.“

Takže to bude o trpělivosti?

„Ta má svoje hranice,“ namítl Vrba. „My už asi jiné hráče neseženeme, takže budeme pracovat s těmi, co máme. Musíme se z toho dostat sami.“

Od svého stylu hry, od kombinace a fotbalovosti ale trenér Vrba ustoupit nehodlá. „Pokud ustoupím, budu v Přerově,“ důrazně zmínil své bydliště.