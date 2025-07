„Nevzpomínám si, že bychom za nás nějaké utkání nedohráli...“ povídal ostravský trenér Pavel Hapal. „Za nás se hrálo, i když balon stál a nekutálel se. Ale fotbal se za tu dobu posunul. Terén byl neregulérní. Oba týmy by musely hrát jen dlouhé míče, protože balon se zastavoval v kalužích. To odložení je logické řešení.“

Ani teplický kouč Zdenko Frťala si nepamatoval, že by nějaký duel vinou nepřízně počasí nedohrál. Na náhradním termínu se zástupci obou klubů zatím nedohodli. V dohrávce ale budou pokračovat za stavu 1:0 od 25. minuty.

„Plocha se v průběhu prvního poločasu vlivem trvalého a silného deště postupně stávala nezpůsobilou,“ řekl pro Oneplay hlavní rozhodčí Vokoun. „Ve dvacáté páté minutě jsme usoudili, že už je opravdu nezpůsobilá, protože hrozilo zranění hráčů.“

Ti se tak odebrali do kabin a čekali stejně jako fanoušci, kteří nepřestávali skandovat, na další vývoj.

Po zhruba 17 minutách sudí vyšel s míčem na hrací plochu, následován delegáty střetnutí schovanými pod deštníky. Vokoun za bouřlivých reakcí diváků zkoušel, jak se balon na vodě chová. Když ho pustil na trávu, zůstal usazený v kaluži...

David Lischka z Baníku dává gól do sítě Teplic.

„Museli jsme zkontrolovat stav terénu, abychom si byli jisti. Situace se zhoršovala. Kluby se bály o zdraví svých hráčů, a proto i jejich zástupci odložení utkání vnímali pozitivně,“ řekl Vokoun.

Dodal, že sledovali i předpověď počasí. „Bohužel nebyla dobrá. Hrozilo zranění, plocha byla pod vodou, a proto jsme rozhodli utkání předčasně ukončit,“ konstatoval Vokoun.

„My i soupeř jsme měli problém s kontrolou míče, chtěli jsme presovat, ale když jsme brzdili, dvakrát třikrát jsme uklouzli,“ řekl Hapal. „Pokud by přestalo pršet, voda by se trochu vsákla, což by bylo fajn, ale bohužel. Na hřišti už byly velké kaluže, nebyla šance ho dohrát.“

Teplické mohlo mrzet, že rozhodčí duel nepřerušili o tři minuty dříve, než se díky Davidu Lischkovi domácí dostali do vedení.

Fotbalisté Baníku slaví gól Davida Lischky do branky Teplic.

„To víte, že vás napadají takové myšlenky,“ pousmál se Frťala. „Ale do té doby bylo utkání vyrovnané a i my jsme měli dvě nebezpečné akce. Důraz domácích nás zatím připravil o ten remízový vývoj.“

Pro hosty je odložení zbytku zápasu nepříjemné i kvůli tomu, že znovu budou muset jet do Ostravy téměř přes celou republiku.

„Není to o nás, ale o fanoušcích, pro které hrajeme a kteří v Ostravě vytvořili skvělou atmosféru. Spíše mi je líto diváků, že jsme nemohli pokračovat,“ prohlásil Frťala.

Ostravští oproti čtvrtečnímu utkání s Legii Varšava v Evropské lize do základní sestavy postavili šest nových hráčů.

„Nebylo to kvůli tomu, že bychom některé kluky chtěli extra šetřit, ale třeba Erik Prekop odehrál s Legií fyzicky náročné utkání. Ty, co hráli ve čtvrtek, jsme měli spíše připravení na střídání,“ řekl Hapal. „Navíc i další hráči, když jsou v Baníku, potřebují hrát mistrovské utkání. A během těch pětadvaceti minut se s tím popasovali dobře.“

Odmítl, že by Baníku odložení střetnutí přišlo vhod vzhledem k odvetě s Legií, která ho čeká ve čtvrtek v Polsku: „Můžeme teď trochu pošetřit síly, ale nebyl důvod. Chtěli jsme hrát, jenže bylo by to nebezpečné.“

Ostravští neměli ani mezi náhradníky Ewertona a Filipa Kubalu, který se v minulém zápase zranil. Podle zástupců klubu bude kvůli poškozeným kolenním vazům a menisku chybět několik měsíců.

A brazilský šikula? Ten dostal svolení od šéfů klubu, aby jel na přípravný kemp egyptského celku Pyramids FC, kam má v brzké době přestoupit.