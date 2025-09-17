Zvláštní zápas pro všechny. Baník se dál trápí, Hapal velí: Musíme se nastartovat

„Bylo to neobvyklé pro nás všechny. Před druhým poločasem jsme si ale řekli, že musíme více zatlačit na soupeře, což se nám nepovedlo a hosté bohužel srovnali. Je to velké zklamání,“ povzdechl si ostravský útočník Tomáš Zlatohlávek.
„Bylo to zvláštní, protože nikdo jsme to ještě nezažili a nevím, jestli ještě zažijeme,“ řekl teplický kapitán Michal Bílek. „Ale chtěli jsme na domácí v těch dohrávaných dvaceti minutách první půle vletět, což se nám podařilo. Víme, v jaké jsou situaci, že se trápí, že to budou mít těžké, a to se potvrdilo. Tím jsme se dostali do hry.“
Baník - Teplice 1:1, domácí v dohrávce neudrželi náskok, z penalty srovnal Bílek
Ostravští byli opět hodně nepřesní a bezradní v koncovce. Gól nedali už 259 minut...
„Máme problémy v součinnosti. Nemůžeme se dostat do zakončení a když už tam jsme, tak jsme nepřesní. Chybí nám větší agresivita, ale to se opakuji,“ prohlásil trenér Pavel Hapal. „Drhlo nám to v kombinaci. Pracujeme na tom, máme hodně střeleckých tréninků, ale není to o jednom hráči, musí se jich zapojit více. Dobrou střelu má Buchta, ale ani on se nemůže do toho dostat. Je to práce, práce. Musíme tým znovu nastartovat.“
Bílek v 84. minutě vyrovnal, když proměnil penaltu, kterou rozhodčí nařídil po faulu Tiéhiho na Autu Nebál se, že by na špatném terénu při pokutovém kopu uklouzl?
„Kikin (záložník Baníku Christian Frýdek) na mě řval, abych si dal pozor, ať neuklouznu, že ví, kam to kopu, ale nebál jsem se,“ usmál se Bílek.
Potvrdil ale, že terén nebyl dobrý. Ten poničil vytrvalý déšť, který se spustil v původním termínu utkání. „Minule tady byl trávník výborný, teď fotbalu škodí,“ uvedl Bílek.
„Když jsme tady hráli poprvé, bavil jsem se Luďou (Luďkem Mikloškem, šéfem sportovního úseku Baníku) a ten byl nadšený, že je tady nové hřiště, úplný kulečníkový stůl a vidíte, co počasí dokáže udělat. Bylo to však pro oba týmy stejné,“ řekl teplický trenér Zdenko Frťala.
Zatímco Baník v dohrávce oproti původnímu termínu nahradil v sestavě čtyři hráče – Boulu, Kornezose, Riga a Šína, Tepličtí jen Pulkraba, místo něhož nastoupil Cykalo.
„Museli jsme respektovat daná pravidla, což více zasáhlo domácí, protože jim někteří hráči odešli, takže my jsme měli asi jednoduší rozhodování, v jaké sestavě nastoupíme,“ podotkl Frťala.
Dodal, že dosud nikdy, ani od funkcionářů nezažil, aby mu tlačili hráče do sestavy. Tentokrát musel vycházet ze složení mužstva, jaké bylo v prvním duelu. Hráči, kteří tehdy byli v základu a mohli hrát i nyní, museli opět nastoupit od začátku.