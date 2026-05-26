Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

„Stoprocentně ještě není rozhodnuto, hraje se na dva zápasy. Tři nula nic neznamená, musíme vyhrát i odvetu,“ prohlásil ostravský záložník Ondřej Kričfaluši.
„Jsme v polovině. Máme náskok, ale do odvety musíme jet koncentrovaní s tím, že chceme zase bodovat,“ řekl ostravský trenér Josef Dvorník.
Uznal, že první poločas nebyl dobrý. „To jsme hráli moc pomalu a někdy alibisticky dozadu a do šířky, takže hráči to v poločase pocítili, říkal jsem jim, že nechci, abychom se prezentovali takovou hrou,“ podotkl kouč.
„Není příjemné, když na vás trenér řve, ale ostřejší slova padala ještě i od nás hráčů,“ uvedl Kričfaluši.
Znovu mužstvo nakopl gól Michala Frydrycha, který byl v předchozích dvou duelech jediným střelcem mužstva, když pomineme čtyři vlastní góly soupeřů.
„Michal byl fantastický, ale co si pamatuji, když se do Baníku vracel, tak lidé v klubu počítali s tím, že bude na hřišti i v kabině vůdce,“ připomněl Josef Dvorník. „Někdy se to daří lépe, někdy hůře, ale jemu sedí systém, jakým teď hrajeme.“
Kouč dodal, že Táborsko je však jeden z těch hravějších a kombinačních mužstev v národní lize.
„Snažili jsme se hrát fotbal, ne jen zoufale odkopávat míče, toho si cením nejvíc. Výsledek je i pro nás krutý,“ prohlásil táborský kapitán Pavel Novák.
„Jsme zklamaní, smutní, i když jsme před zápasem věděli, že to pro nás bude extra těžké v extra těžkém prostředí,“ řekl táborský trenér Radek Kronďák. „Hlavně první poločas byl od nás zajímavý, chyběla mu jen branka, možná dvě.“
A těm byli blízko, jenže domácí zachránil skvělými zákroky brankář Martin Jedlička.
To táborský gólman Martin Pastornický podle trenéra Kroňdáka při dvou gólech Baníku chyboval. „Je to výborný brankář, ale ten zápas mu nevyšel. Nic mu však nebudu vyčítat, protože před tím nás mnohokrát podržel,“ uvedl Radek Kronďák. „Řekl bych, že tím dnešním výsledkem je tento dvojzápas téměř rozhodnutý.“
Pavel Novák přiznal, že si v baráži více přál Duklu Praha, s níž Ostravští do posledního kola bojovali, aby se vyhnuli přímému sestupu. „Chtěl jsme ji hlavně pro to, že jsme znovu museli po sobotní lize v Prostějově cestovat přes celou republiku,“ usmál se. „Ale ta atmosféra v Ostravě, ten zážitek hrát před tolika fanoušky, ten je nesrovnatelný s poloprázdnými tribunami, které by byly na Julisce.“
Odveta v Táboře bude v sobotu od 13.00. Úterní duel sledovalo 12 726 diváků, ale na stadion soupeře se dostane jen málo fandů Baníku, jelikož tamní kapacita je bezmála dva tisíce míst a navíc Táborští nabízejí lístky jen v přímém prodeji.