Fotbalisté Ostravy zahájili přípravu. Posily stále hledáme, říká trenér Vrba

Dodal, že není tajemstvím, že Ostravští hledají především fotbalisty na kraj sestavy. „Bohužel momentálně to vypadá, že hráči, které jsme měli vytipované, nepřijdou,“ podotkl Vrba. „Ale neznamená to, že se tím pro nás přestupní termín uzavře.“

Do hry coby stoper se zapojil i asistent trenéra Jan Baránek. „Zjistili jsme, že po těch operacích, které absolvoval, konečně vypadá zdravotně v pořádku, tak jsme ho zařadili do základu,“ smál se trenér Vrba.

Pravdou je, že jen zaskakoval, protože Ostravští ještě nejsou kompletní. Chybějí dlouhodobě zranění obránci Jaroslav Svozil a Jan Juroška. O týden delší dovolenou mají Gigli Ndefe, Muhammed Sanneh, Ladislav Almási, Petr Jaroň a Karel Pojezný, kteří měli reprezentační povinnosti.

Naproti tomu o místo v sestavě budou usilovat navrátilci z hostování. Těmi jsou Karel Pojezný, jehož Baník získal v zimě z Jihlavy a na jaro ho půjčil Pardubicím, Muhammed Sanneh z Pohronie, Lukáš Cienciala z Dukly Praha a Muhamed Tijani z Táborska. Z juniorky povýšili Roman Zálešák, Jan Fulnek a Marek Jaroň.

Ladislav Takacs (vpředu) a Jan Kubala bojují o míč.

„Než pojedeme na soustředění do Polska, tak všichni dostanou prostor. Budou to pro ně takové zkoušky a když je zvládnou dobře, není důvod, proč by neměli v týmu zůstat delší dobu,“ uvedl Pavel Vrba.

V mužstvu zůstal ostřílený obránce Ladislav Takács, na něhož Baník uplatnil opci, takže do klubu ze Slavie Praha přestoupil.

„Laco je zkušený hráč. Po Laštym (Laštůvkovi) má možná nejvíce startů v lize ze současných fotbalistů Baníku,“ upozornil Vrba. „Budí respekt, takže je dobře, že takoví hráči do Baníku přicházejí.“

Kouč vidí Takácse spíše v roli defenzivního záložníka než středního obránce. „Je to vzhledem ke složení mužstva, protože stopeři tady jsou a potřebujeme trošku výšku a důraz i ve středu pole, což on splňuje.“

Brankář Martin hrubý sleduje, jak se Michal Frydrych snaží zastavit Jiřího Klímu.

I Frydrych, původem stoper, by se mohl více objevovat na jiném postu – na pravém kraji obrany, kde už hrával. „Může hrát ve trojce i ve čtyřce. Jeho výhoda je, že se při postavení tří obránců dostává do pozic, kdy je schopen útočnou fázi podporovat ze strany. Je to komplexní stoper, který umí pomoct v útočné fázi. Vše ale budeme teprve zkoušet. Uvidíme, co nám bude nejvíce vyhovovat.“

Středopolař Daniel Tetour podotkl, že volno bylo dlouhé. „A první trénink podle toho trochu vypadal, že ne každý si rozuměl s míčem,“ usmál se.

A co říká na nového trenéra Pavla Vrbu? „Zatím je brzo, ale co nám říkal, mělo hlavu a patu. Na první den dobré,“ odpověděl. „Každopádně Pavel Vrba je jméno, uznávaný trenér. Říkal jsem si, že styl a herní způsob, jakým se dříve prezentoval, byl mohl Baníku mohl svědčit.“

Ostravští fotbalisté ve čtvrtek a pátek prošli fyzickými testy. „Podle výsledků, které znám, jsou hráči připraveni. Už nějakou dobu trénovali i individuálně,“ uvedl Pavel Vrba.

Než Baník 14. července vyrazí za týdenní přípravou do Polska, odehraje šest zápasů včetně toho s Celtikem Glasgow, které bude 13. července součástí letošních oslav sta let klubu.