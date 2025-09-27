Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Baník Ostrava - Sparta, za hosty Ryneš, v útoku opět Mercado a Rrahmani

Sledujeme online   14:03
Šlágr kola. Fotbalisté ostravského Baníku hostí nenáviděnou Spartu, která je pro něj největším rivalem v lize. Sparťané mají soupeři hodně co vracet za minulou sezonu. Souboj třináctého týmu s lídrem tabulky můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

Ostravští fotbalisté se radují z třetího gólu v bráně Sparty. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Baník Ostrava v minulém ročníku obsadil třetí příčku před Spartou, ale v letošním se mu moc nedaří.

Nepostoupil do pohárové Evropy, přestože hrál předkola Evropské i Konferenční ligy. V domácí nejvyšší soutěži čtyřikrát za sebou nevyhrál a je až třináctý. Projevuje se na něm odchod opor Riga, Prekopa i Šína.

V minulé sezoně však měl se Spartou pozitivní bilanci, porazil ho na Letné i doma, jeden zápas skončil remízou.

Sparťané před týdnem zdolali Plzeň 2:1 a vrátili se do čela tabulky. Teď je v nabitém programu čeká další střet s rivalem, v týdnu hrají Konferenční ligu a příští neděli hosté v derby Slavii.

Kouč Priske proti vítěznému duelu s Plzní udělal dvě změny na krajních pozicích: hrají uzdravený Kadeřábek s Rynešem místo Preciada se Zeleným. V útoku je opět Birmančevič, Rrahmani a Mercado, sedí tak Kuchta. Stoperská trojice zůstala: Uchenna, Panák, Sörensen, ve středu pole jsou Vydra s Kairinenem.

Chance Liga 2025/2026
27. 9. 2025 15:00
Ostrava : Sparta 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

10. kolo

5. kolo

9. kolo

10. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
2. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
ONLINE: Baník Ostrava - Sparta, za hosty Ryneš, v útoku opět Mercado a Rrahmani

Rezerva Ostravy remizovala v Jihlavě, body se dělily i v Prostějově

Fotbalisté Ostravy B v 11. kole druhé ligy remizovali 2:2 v Jihlavě a potřetí za sebou nezvítězili. V neúplné tabulce jsou na pátém místě, jejich soupeř je jedenáctý. Ve druhém dnešním utkání...

26. září 2025  20:14

Žádné návštěvy u rozhodčích! žádá Trunda. Etická komise zahájila řízení s Benešem

Zatímco sparťanský kouč Brian Priske za vstup do kabiny rozhodčích po utkání v Hradci Králové žádný trest nedostal, se sudím Janem Benešem etická komise fotbalové asociace řízení zahájila. Mohl totiž...

26. září 2025  16:46

