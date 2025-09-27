ONLINE: Baník Ostrava - Sparta, za hosty Ryneš, v útoku opět Mercado a Rrahmani

Baník Ostrava v minulém ročníku obsadil třetí příčku před Spartou, ale v letošním se mu moc nedaří.
Nepostoupil do pohárové Evropy, přestože hrál předkola Evropské i Konferenční ligy. V domácí nejvyšší soutěži čtyřikrát za sebou nevyhrál a je až třináctý. Projevuje se na něm odchod opor Riga, Prekopa i Šína.
V minulé sezoně však měl se Spartou pozitivní bilanci, porazil ho na Letné i doma, jeden zápas skončil remízou.
Sparťané před týdnem zdolali Plzeň 2:1 a vrátili se do čela tabulky. Teď je v nabitém programu čeká další střet s rivalem, v týdnu hrají Konferenční ligu a příští neděli hosté v derby Slavii.
Kouč Priske proti vítěznému duelu s Plzní udělal dvě změny na krajních pozicích: hrají uzdravený Kadeřábek s Rynešem místo Preciada se Zeleným. V útoku je opět Birmančevič, Rrahmani a Mercado, sedí tak Kuchta. Stoperská trojice zůstala: Uchenna, Panák, Sörensen, ve středu pole jsou Vydra s Kairinenem.