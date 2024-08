Liberecký kouč Kováč uznal: Baník je dál než my. Hapala potěšil druhý poločas

Po nevydařeném prvním poločase fotbalisté Baníku Ostrava proti Liberci (2:0) zabrali. Doma jsou dál stoprocentní, navíc bez inkasovaného gólu. „S výsledkem a tím, že jsme doma znovu nedostali gól, jsem spokojený, ale byl to zápas dvou poločasů,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal. „Nevím, jestli to v tom prvním bylo počasím, protože i pro fandy to byl masakr, ale nevyšel nám. Byli jsme zadýchaní, zafoukaní, pozdě u odražených míčů. Liberečtí nás presovali a my kazili jednoduché míče, nic jsme nedohráli,“ pokračoval.