Hapal rozmetal sestavu, ale Baník opět nevyhrál. Vezme si na lavičku Baroše?

Ostravští od 65. minuty hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného Dominika Preislera. Měli převahu, šance, ale dát gól byl obrovský problém...

Je už na mužstvu znát křeč?

„Nemyslím si,“ namítl Šehič. „Ale když spousta z nás nemá formu a nedaří se nám, je to těžké. A bylo to na nás vidět. Měli jsme hodně dobrých akcí, ale nezakončíme, nebo nedáme gól. Ale všechny musím pochválit, jak jsme tlačili.“

Trenér Pavel Hapal nevyužité šance přičítá spíše tomu, že hráči jsou pod tlakem. „Na trénincích podobné akce řeší dobře a góly střílejí, ale v lize nám míč odskočí, anebo soupeře podrží brankář jako v první půli, kdy Tijani u přední tyče zasáhne míč, ale ten trefí Vliegena do nohy,“ podotkl kouč.

Podle něj Baník odehrál nejlepší zápas tohoto jara na svém hřišti. „Akorát nám chybělo prosadit se střelecky a zlomit utkání nějakým gólem,“ povzdechl si.

Vítězství Baníku nepřineslo ani to, že trenér Hapal rozmetal obvyklou základní sestavu. Z té, co hrála minule v Českých Budějovicích (1:2), zůstali jen Karel Pojezný, Matěj Šín, Cadu a Filip Kaloč.

„Nějaké změny jsme chystali a že jich bylo tolik, to tak nějak vyústilo během minulých čtrnácti dnů,“ řekl Hapal.

Upozornil však, že nechce, aby změny vyzněly tak, že předešlé špatné výsledky byly kvůli hráčům, kteří ze základu vypadli. „My jsme jen chtěli po šňůře neúspěchů udělat nějakou změnu. Ta se povedla, bylo to pozitivní, ale kýžené body nám nepřibyly.“

Liberecký trenér Luboš Kozel změny v ostravské sestavě očekával. „Ale že jich bude tolik, to jsem si nepředstavoval,“ přiznal. „Domácí ale vsadili na hráče, co nejsou tolik zatíženi předešlými výsledky, na mladší, pohyblivější kluky. Otázkou ale je jejich součinnost. Bylo vidět, že spolu hrají poprvé tak důležitý zápas. Mrzí mě, že jsme toho nedokázali využít.“

Hapal se odhodlal i k tomu, že do branky poslal Jiřího Letáčka místo zkušeného Jana Laštůvky.

„Už dlouhodobě víme, že Lety má formu. K tomu dobře trénuje. Máme ještě Hrubase (Martin Hrubý), ale ten byl dva týdny s reprezentací do 19 let. Lety letos odchytal tři zápasy za béčko a velmi dobře. Byl oporou, působil jistě,“ uvedl Hapal.

Jak zkušení fotbalisté snášejí, že se nedostanou na hřiště, anebo naskočí až v průběhu střetnutí?

„Máme to vypořádané. Vždyť neděláme řez kádrem, nikoho nevyhazujeme. Hráč je profík, ať je mu třicet, nebo dvacet let. Musí respektovat rozhodnutí trenéra a když jde na hřiště, musí podat co nejlepší výkon,“ odpověděl Hapal. „V kabině necítím uraženost, nebo napětí, že by někteří kluci nehráli. Naopak všichni dělají vše pro to, abychom byli úspěšní.“

To potvrzuje i Šehič: „I když se nám nedaří, kabina funguje výborně. Držíme spolu a makáme pro Baník, pro fanoušky. Věřím, že se brzy dostaneme zase nahoru a našim fandům uděláme radost.“

Jenže Baník se stále víc blíží barážovým a sestupovým pozicím.

„Sami jsme se tam dostali, ale víme, že musíme být spolu a trénovat ještě víc,“ podotkl Šehič.

Zvednout Baník mělo i třídenní soustředění v Polsku. Pomohlo?

„Bylo to vidět na výkonu, ale nechci říct, že to bylo jen tím,“ uvedl Hapal. „Potřebovali jsme ale vyskočit ze stereotypu, mít hráče pohromadě, aby neměli každodenní myšlenky – rodina, manželka, děti. Aby se soustředili na mužstvo, byli spolu. Víme, v jaké jsme situaci.“

Ke všemu z realizačního týmu odešel druhý asistent David Oulehla. „Ale bez něj nemáme nějak moc práce navíc, protože vše jsme konzultovali společně. Chod týmu to nenarušuje,“ uvedl Hapal.

Přesto, nehledá k Jiřímu Nečkovi ještě jednoho asistenta? „Máme takovou myšlenku,“ přiznal Hapal.

A mohl by jím být někdejší útočník Milan Baroš, který přišel tým povzbudit v předešlém domácím duelu se Spartou?

„Milan je ikona klubu a když bude chtít přijít a zapojit se do práce s námi, přivítáme ho,“ připustil kouč. „Před Spartou jsme se potkali, něco si řekli, tak proč ne. Dokázal by kabinu namotivovat.“