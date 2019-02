Baník Ostrava - Liberec, souboj o elitní skupinu, hrají Baroš i Kozák

Pokud vyhraje Ostrava, minimálně do nedělního podvečera se vrátí na třetí příčko a na sedmý Liberec bude mít desetibodový náskok. To už by ji účast mezi nejlepšími po skončení základní části neměla uniknout.

ONLINE: BANÍK OSTRAVA - SLOVAN LIBEREC Utkání sledujeme minutu po minutě

Liberec se po minulém vítězství nad Příbramou k elitnímu skupině přiblížil na pouhé dva body, kterého dělí od šestého Zlína.