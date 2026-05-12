Aby měl ještě o co hrát v závěrečném kole nadstavby na Julisce, musí v sobotním domácím duelu se Zlínem získat alespoň o bod více než Dukla v Teplicích.
„Situace je kritická. Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe. Nemáme to ve svých rukou. Ale může nám prospět, že jsme zahnaní do kouta a už nemáme kam uhnout,“ věří Dvorník, který se ani ve svém třetím zápase na lavičce Baníku nedočkal výhry.
Kde berete víru v záchranu?
Mám s tím zkušenosti. Loni jsme se doma v posledním domácím utkání s béčkem se Spartou B zachraňovali ve druhé lize. Se Zlínem to nebude tak snadný zápas jako posledně, když ho Baník porazil doma 6:2. Přijede s lehkostí, že jsou zachránění. My hrajeme o všechno. Když ho nezvládneme, jdeme dolů.
Výhra Dukly v Boleslavi vám vyrazila poslední záchranářské trumfy. Sledovali jste stav utkání?
Věděl jsem, že Dukla vede v poločase 1:0. Ale v kabině jsem to neříkal. Klukům by to ještě více svázalo nohy. Nemyslím si, že by pracovali více, kdyby to věděli.
Proč jste tedy zase nebodovali?
První poločas jsme hráli ve středním bloku, abychom zamezili kombinaci Slovácka, což se nám celkem dařilo. Bohužel jsme nebyli nebezpeční v ofenzívě, po zisku míče nám chyběl pohyb a byli jsme pasivní. V přestávce jsme udělali změny, abychom byli aktivnější, ale paradoxně jsme byli zase čtvrt hodiny pasivní a inkasovali dva góly.
Čím to je?
Nevím, jestli strachem, nebo neuměním. První gól Trávník krásně trefil, ale upozorňovali jsme hráče na střely Slovácka ze střední vzdálenosti, že je Havlík s Trávníkem umí. Hned jsme dostali druhý gól a pak se to těžko honí. V určité fázi by byl dobrý i bod, i když jsme sem přijeli s cílem vyhrát. Jsme ve válce. Dvě bitvy jsme nezvládli. Vždycky se sami trefíme do nohy a až pak adrenalin probudí větší emoce a zápal a začneme pracovat na vyšší otáčky a dokážeme produkovat fotbal, který je hoden Baníku.
Podle fanoušků, kteří vás po zápase opět grilovali, nejsou někteří hráči hodni nosit jeho dres.
Každý hráč musí být po porážce připravený, že půjdeme s fanoušky do konfrontace. Ale nelíbí se mi, abychom odevzdávali dresy. Jen jsem požádal hráče, ať jsme v tom jednotní jak na hřišti, tak i vůči fanouškům. Ať to není tak, že tam stojí dva a pak jsou za dobráky, že se vybavují s fanoušky déle než zbytek. Mám rád jednotu. Šel jsem před kotel. Kritika je na místě. Mají na to právo. Hráči jim dali dresy. Zatleskali jsme jim za podporu. I když skandují nějaké věci, tvrdím, že ani jeden hráč se na to nevyflákl a není mu jedno, co se bude dál dít s Ostravou, i když to tak může z venku vypadat.
Stihne se uzdravit stoper Kričfaluši?
Pořád má problémy se zády. Začal lehce trénovat. Nemám rád, když jde hráč do zápasu s nejistou a neví, jestli to dá, nebo nedá. Kdo není stoprocentně připravený, do utkání nejde. Věděli jsme, že nás čekají další zápasy a já věřím, že budou čtyři a mi ho využijeme. Baník ale nestojí na jednom hráči.
Jen na střídačce zůstali zkušení hráči Almási a Buchta. Nezvažoval jste jejich nasazení?
Rozhodl jsme pro sestavu bez nich. Někteří hráči možná naskočí, někteří třeba už do konce ne. Přišel jsem k nějakému kádru. Nemyslím si, že nám přinese úspěch, když vyměním osm hráčů a budeme dokola rotovat. Faktem je, že útoční hráči nemají top formu a nemůžeme se spolehnout na nějakou individualitu, která sama udělá gól.