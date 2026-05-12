Chance Liga 2025/2026

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Petr Fojtík
  22:45
„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací zařízení. Do smíchu mu ale nebylo. Po porážce 1:2 na hřišti Slovácka stojí Baník jednou nohou ve druhé lize.

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava prohrála se Slkováckem 1:2 a přiblížila se sestupu do druhé ligy. (12. květen) | foto: Dalibor Glück, ČTK

Aby měl ještě o co hrát v závěrečném kole nadstavby na Julisce, musí v sobotním domácím duelu se Zlínem získat alespoň o bod více než Dukla v Teplicích.

„Situace je kritická. Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe. Nemáme to ve svých rukou. Ale může nám prospět, že jsme zahnaní do kouta a už nemáme kam uhnout,“ věří Dvorník, který se ani ve svém třetím zápase na lavičce Baníku nedočkal výhry.

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Kde berete víru v záchranu?
Mám s tím zkušenosti. Loni jsme se doma v posledním domácím utkání s béčkem se Spartou B zachraňovali ve druhé lize. Se Zlínem to nebude tak snadný zápas jako posledně, když ho Baník porazil doma 6:2. Přijede s lehkostí, že jsou zachránění. My hrajeme o všechno. Když ho nezvládneme, jdeme dolů.

Výhra Dukly v Boleslavi vám vyrazila poslední záchranářské trumfy. Sledovali jste stav utkání?
Věděl jsem, že Dukla vede v poločase 1:0. Ale v kabině jsem to neříkal. Klukům by to ještě více svázalo nohy. Nemyslím si, že by pracovali více, kdyby to věděli.

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Proč jste tedy zase nebodovali?
První poločas jsme hráli ve středním bloku, abychom zamezili kombinaci Slovácka, což se nám celkem dařilo. Bohužel jsme nebyli nebezpeční v ofenzívě, po zisku míče nám chyběl pohyb a byli jsme pasivní. V přestávce jsme udělali změny, abychom byli aktivnější, ale paradoxně jsme byli zase čtvrt hodiny pasivní a inkasovali dva góly.

Čím to je?
Nevím, jestli strachem, nebo neuměním. První gól Trávník krásně trefil, ale upozorňovali jsme hráče na střely Slovácka ze střední vzdálenosti, že je Havlík s Trávníkem umí. Hned jsme dostali druhý gól a pak se to těžko honí. V určité fázi by byl dobrý i bod, i když jsme sem přijeli s cílem vyhrát. Jsme ve válce. Dvě bitvy jsme nezvládli. Vždycky se sami trefíme do nohy a až pak adrenalin probudí větší emoce a zápal a začneme pracovat na vyšší otáčky a dokážeme produkovat fotbal, který je hoden Baníku.

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka na míči v zápase proti Baníku Ostrava.

Podle fanoušků, kteří vás po zápase opět grilovali, nejsou někteří hráči hodni nosit jeho dres.
Každý hráč musí být po porážce připravený, že půjdeme s fanoušky do konfrontace. Ale nelíbí se mi, abychom odevzdávali dresy. Jen jsem požádal hráče, ať jsme v tom jednotní jak na hřišti, tak i vůči fanouškům. Ať to není tak, že tam stojí dva a pak jsou za dobráky, že se vybavují s fanoušky déle než zbytek. Mám rád jednotu. Šel jsem před kotel. Kritika je na místě. Mají na to právo. Hráči jim dali dresy. Zatleskali jsme jim za podporu. I když skandují nějaké věci, tvrdím, že ani jeden hráč se na to nevyflákl a není mu jedno, co se bude dál dít s Ostravou, i když to tak může z venku vypadat.

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Stihne se uzdravit stoper Kričfaluši?
Pořád má problémy se zády. Začal lehce trénovat. Nemám rád, když jde hráč do zápasu s nejistou a neví, jestli to dá, nebo nedá. Kdo není stoprocentně připravený, do utkání nejde. Věděli jsme, že nás čekají další zápasy a já věřím, že budou čtyři a mi ho využijeme. Baník ale nestojí na jednom hráči.

Jen na střídačce zůstali zkušení hráči Almási a Buchta. Nezvažoval jste jejich nasazení?
Rozhodl jsme pro sestavu bez nich. Někteří hráči možná naskočí, někteří třeba už do konce ne. Přišel jsem k nějakému kádru. Nemyslím si, že nám přinese úspěch, když vyměním osm hráčů a budeme dokola rotovat. Faktem je, že útoční hráči nemají top formu a nemůžeme se spolehnout na nějakou individualitu, která sama udělá gól.

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 32 20 7 5 62:33 67
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

