Baník proti Slovácku zabral a Jan Juroška porazil bratra

Třicetiletý Jan Juroška odehrál celé utkání, jeho o osm let mladší bratr Pavel naskočil do slovácké středové řady v 71. minutě.

„Těší mě, že jsme s bratrem poprvé proti sobě nastoupili, bylo to speciální i pro naše blízké,“ uvedl Jan.

Připustil, že pro rodiče by byla ideální remíza. „A ještě kdybychom každý dali gól. Určitě jsou na nás pyšní, ale my jsme body potřebovali přece jen více,“ usmál se starší ze sourozenců. Upozornil, že Ostravští jsou ve složité situaci, blízko barážových příček. „Důležité bylo, že jsme konečně vstřelili první gól a pak jsme si hlídali defenzivu. Tentokrát jsme i výborně kopali standardky.“

Po jedné z nich dorážkou rozhodl o výsledku ostravský stoper Bitri. „Měli jsme i další šance. Škoda že jsme nepřidali druhý gól, závěr mohl být klidnější,“ dodal Jan Juroška.

Do pořádného souboje se bratři nedostali. „Brácha byl většinou na druhé straně,“ upozornil ostravský Juroška. „Ale vím, že je rychlý, takže jednou, když jsme byli proti sobě, jsem si musel dát fóra. Přece jen už jsem měl v nohách osmdesát minut a on byl čerstvý.“

Před zápasem navzájem vyzvídali u otce, zda mu jeden, či druhý neprozradil něco zajímavého z tábora protivníka. „Ale zachovali jsme se jako profíci. Neřekli jsme nic. A spolu jsme se o fotbale ani moc nebavili.“ Zajímavé je, že oba mají na dresu číslo 24. „Nějak se to tak sešlo. Asi byla čtyřiadvacítka volná, když Pavel přecházel z béčka do áčka. Po mně ho nezdědil.“

Jan Juroška podotkl, že z ostravského mužstva cítil velkou odhodlanost a soustředěnost, aby konečně zabrali. Odmítl však, že by si nyní mohli oddechnout. „Vzpruha to je. Snad se nadechneme do závěru sezony. V klidu ale zdaleka nejsme.“

Na to upozornil i trenér Pavel Hapal. „Čekají nás další zápasy se soupeři, kteří jsou nad námi, ale v lize může každý porazit každého,“ řekl kouč.

V neděli Baník od 19.00 přivítá Plzeň.