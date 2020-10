Baník zkusí zaskočit Slavii. Necítíme se předem poražení, varuje Laštůvka

Baníku se nedaří stabilizovat výkonnost. Většina hráčů zaostává za svými možnostmi. A teď je čekají obhájci titulu.

Ostrava vs. Slavia Online reportáž v neděli od 18 hodin

Mohou se na nich chytit?

„To ukáže až utkání,“ odpověděl ostravský trenér Luboš Kozel. „S motivací problém nebude, ale může se stát, že i když podáme výkon na hranici svých možností, tak proti takovému soupeři nemusí stačit.“

Potvrdil, že je důležité, aby oproti předešlému utkání v Teplicích (1:2) hru zlepšili a stabilizovali výkonnost. „Musíme podat takový výkon, abychom měli čisté svědomí, že jsme odevzdali maximum. Budeme se prát, abychom Slavii nějaké body vzali,“ dodal kouč.

„Zatím nám vyšel jen zápas s Pardubicemi, který jsme zvládli od první minuty až do konce,“ uvedl brankář Jan Laštůvka. „Bohužel nemáme vyrovnané výkony, což se ukázalo v Teplicích, kde nám první poločas vůbec nevyšel.“

Připomněl, že proti Slavii doma odehráli dobré zápasy. „Ještě za trenéra Páníka jsme ji dokázali i porazit. Soupeř možná bude trochu zklamaný, že neprošel do Ligy mistrů. Uvidíme, jak se to na něm podepíše, ale my se musíme dívat na sebe, soustředit se na náš výkon, odjezdit celých devadesát minut.“

Slávisté ve středu v boji o Ligu mistrů prohráli v dánském Midtjyllandu 1:4. „Měli náročný program a v hlavách určitě mají, že neuspěli. Teď musejí přepnout na domácí soutěž, což trochu může být naše výhoda. Pravda však leží na hřišti,“ upozornil Kozel.

Přesto, bude soupeř unavenější psychicky, anebo fyzicky i vzhledem k cestování?

„Fyzicky určitě ne,“ odmítl ostravský kouč. „Slavia hrála už ve středu a navíc má široký kádr, takže může postavit deset jiných hráčů jako se Slováckem, kdy jich měli devět a vyhráli tři nula. Tentokrát jejich trenér zřejmě neudělá tolik změn, protože se nemají nač šetřit. Očekáváme Slavii v nejsilnějším složení.“

Přesto jí bude chybět obránce Vladimír Coufal, který přestoupil do West Hamu United a je mimo jiné odchovanec Baníku Ostrava.

„Je to hráč, který byl v základní sestavě. Může to být jejich handicap, ale možností, jak ho nahradit, mají hodně, takže to velké oslabení nebude,“ domnívá se Luboš Kozel.

„Necítíme se předem poražení,“ prohlásil Jan Laštůvka. „Před našimi fanoušky, i když tentokrát jich kvůli nynějším opatřením může přijít jen dva tisíce, musíme podávat výkony, abychom po utkání odcházeli se vztyčenou hlavou.“