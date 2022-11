Další venkovní test Baníku. Slavia doma dominuje, upozorňuje Frydrych

„Bude to pro mě zajímavý zápas,“ potvrdil Frydrych, který se před sezonou vrátil do Baníku po roce ve Wisle Krakow. „Rád se do Edenu po dlouhé době, po dvou letech, podívám. Ale nebude to vůbec jednoduché.“

Upozornil, že slávisté jsou v této sezoně na domácím hřišti dominantní. V sedmi zápasech neztratili ani bod a skóre mají 32:3!

„My jsme minule doma ukázali, v čem může být naše zbraň, takže doufám, že se nám podaří něco vytěžit,“ připomněl Frydrych duel s Mladou Boleslaví (3:1), v němž se Baník po delší době prosadil ze standardních situací.

Dodal, že předchozí vítězství je pro Ostravské povzbuzením. „Všichni víme, že začátek sezony nám nevyšel, jak jsme očekávali, takže to teď musíme dohánět.“

Podotkl, že Slavia oproti Plzni hraje jiným stylem, takže utkání bude odlišné. „Každopádně se musíme dobře připravit,“ řekl Michal Frydrych.

Baníku bude chybět Srdjan Plavšič, jenž v Ostravě hostuje ze Slavie Praha a po dohodě klubů nemůže hrát.