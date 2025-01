Markovič o Slavii: Záleží, jakou bych měl pozici. Teď se soustředí na Baník

Co se mu však honí hlavou? Jít do Slavie, anebo zůstat v mužstvu, v němž si na podzim vydobyl post jasné brankářské jedničky?

„Soustředím se na tréninky a k té situaci se ani nechci moc vyjadřovat. Teď trénuju tak, abych byl ready na jarní část,“ zdůraznil.

Podle šéfa sportovního úseku Baníku Luďka Mikloška je rozhodnutí na Markovičovi, což sám brankář potvrdil. „Potřebuju si vyslechnout ještě druhou stranu a uvidím. Pak se nějak rozhodneme společně s Baníkem, se Slavií, s agentem.“

Vše prý záleží na tom, jakou by měl ve Slavii pozici. „Pro mě je primární, abych chytal. To bude hrát velkou roli.“

Šancí by mohl mít víc, pokud by stávající jednička slávistů Antonín Kinský odešel do Tottenhamu. Už je v Londýně a čekají ho zdravotní testy. „Zprávy čtu a přeju mu to. Řekl bych, že si to zaslouží, a doufám, že se tam ukáže,“ přidal Markovič.

Na dotaz, zda jeho rozhodnutí vrátit se do Slavie záleží na Kinského odchodu do Tottenhamu, gólman lehce přikývl.

Gólman Jakub Markovič sleduje svého parťáka Dominika Holce, jak chytrá míč.

Odmítl však, že by mu možnost přestoupit do vedoucího mužstva první ligy zamotalo hlavu.

„Přes Vánoce jsem úplně vypnul a fotbal začínám řešit až teďka od třetího ledna, co jsme začali přípravu,“ uvedl Markovič. „Možnost jít do Slavie jsem sice někde vzadu v hlavě měl, ale nějak jsem nad ní nepřemýšlel, nelámal jsem si s tím hlavu,“ uzavřel.