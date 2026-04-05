Baník čeká vyprodaná bitva se Slavií. Bude to velké, těší se Kričfaluši

„Fanoušek Baníku je hodně jiný než ten český fotbalový obecně,“ všiml si za necelou sezonu, co v Ostravě působí, obránce Ondřej Kričfaluši. „Fanoušek Baníku je nejvěrnější v republice. Jsou s námi všude, doma, venku, je jim to úplně jedno. A ta podpora je pro nás zvláště teď obrovsky důležitá.“
Sledoval, jak vstupenky mizí? „Samozřejmě. To je fantastické a bude to velký zápas pro celou Ostravu,“ uvedl Kričfaluši na klubovém webu.
Kričfaluši stejně jako David Planka a brankář Martin Jedlička ostravským fotbalistům většinu nynější třítýdenní ligové pauzy chyběli. Kričfaluši a Planka hráli s reprezentací do 21 let kvalifikaci mistrovství Evropy. Jedlička jako náhradník slavil penaltové výhry v baráži o světový šampionát mužů.
„Měl jsem drobné potíže, doléčujeme to, ale cítím se dobře. I tu zátěž jsem nějak zvládl. Na neděli budu zase ready,“ prohlásil Kričfaluši, který odehrál ve Skotsku (0:0) i v Chomutově proti Gibraltaru (5:0) celé zápasy.
Planka byl na hřištích dohromady 92 minut, Jedlička příležitost nedostal.
|
Kromě nich z prvoligového kádru Baníku reprezentovali Marek Havran a Filip Šancl Česko do 20 let a Jakub Pira a Artúr Musák slovenskou jednadvacítku.
„Je to realita, že nám teď někteří hráči v přípravě chyběli, ale náš nadcházející soupeř je v mnohem horší situaci,“ připomněl ostravský trenér Ondřej Smetana, že slávisté měli jen v reprezentaci mužů sedm fotbalistů a všichni do hry zasáhli.
Smetana dodal, že to k fotbalu patří. „Pracujeme s tím, aby nás v přípravě bylo dost, abychom mohli nacvičovat potřebné věci, pomohli jsme si hráči z B týmu, kteří byli přínosem,“ řekl kouč.
Jak zvýšit sebevědomí?
Hlavně ale ostravští fotbalisté potřebují zvednout sebedůvěru, musejí si více věřit.
„To je proces, který nejde vyřešit ze dne na den, že si řekneme: Pojďme si věřit,“ upozornil Ondřej Smetana. „Je to také o dobrém konzistentním tréninku, o návycích. Je to o každodenním tréninkovém procesu, v němž musíme být důslední. Na to se budou nabalovat i zlepšené výkony a ty by nám měly přinést to sebevědomí. Věřím, že předchozí zápasy nám to trošku ukázaly a na ně musíme navázat.“
Zástupci Baníku na nedělní duel připravili ve spolupráci s Armádou České republiky připomínku Ostravské operace, velké bitvy druhé světové války na českém území.
|
Karvinští fotbalisté, na které vinou zakladatele klubu a primátora města Jana Wolfa a záložníka Samuela Šiguta doléhá tíha korupce, nastoupí ve 28. kole ligy v neděli od 18. 30 v Praze proti Spartě.
Kvůli čtyřem žlutým kartám jim budou chybět trenér Marek Jarolím a záložník Emmanuel Ayaosi.