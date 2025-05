„Na sociálních sítích se objevovalo, že půjde o vendetu za pohár, ale to určitě ne,“ konstatoval ostravský trenér Pavel Hapal. „My jsme na hráče apelovali, aby do utkání dali jen pozitivní emoce. Bez nich se fotbal hrát nedá, ale musejí být dobře nastavené a v rámci fair play.“

Olomoucký kouč Tomáš Janotka podotkl, že museli s hráči pracovat, aby se vyhrocené střety z pohárového duelu neopakovaly, byť ho Sigma vyhrála 3:2.

„O tom poháru se hodně namluvilo, napsalo, ale chtěli jsme zůstat nad věcí a soustředit se na fotbal,“ uvedl Janotka. „Cením si toho, že kluci neřešili nesmysly a koncentrovali se na hru a na zápas jako takový. Dokázali jsme udržet nervy na uzdě.“

I když... Právě trenér Janotka za protesty po jednom ze zákroků na jeho hráče, který sudí Karel Rouček neodpískal, dostal žlutou kartu.

„Bez emocí fotbal být nemůže, musíme být zažraní do zápasu, ale opravdu jsem rád, že jsme věnovali pozornost hře a ne nějakým zbytečnostem,“ dodal Tomáš Janotka.

„Nebylo to jednoduché utkání, ale nepřišlo mi, že by to byla dohra toho poháru. Bylo to klidnější,“ usmál se olomoucký brankář Jan Koutný, který polapil všechny domácí šance.

„Ano, bylo to už klidnější,“ potvrdil ostravský záložník David Buchta, „ale my jsme chtěli vyhrát, což se nepovedlo, takže jsme zase zklamaní a musíme se připravit na další zápas.“

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal během utkání proti Olomouci. Olomoucký trenér Tomáš Janotka

Buchta připustil, že fotbalisty Baníku přece jen pohárová prohra s Olomoucí trošku poznamenala, jelikož po ní doma podlehli Jablonci 1:2 a nyní ztratili další dva body.

„Ten pohár na nás měl vliv, ale personální, protože nám vypadli tři hráči,“ připomněl Pavel Hapal vyloučení Michala Frydrycha a Michala Kohúta plus zraněný kotník Tomáše Riga. „Po Jablonci nám vypadl další hráč a dnes ještě jeden.“

V duelu s Jabloncem se vykartoval záložník Jiří Boula, který už ale příště v Plzni bude moci nastoupit. Chybět však bude kvůli žlutým kartám stoper Matěj Chaluš.

A samozřejmě stále také Rigo a Frydrych, ten za faul na útočníka Jana Klimenta dostal trest na deset zápasů. Stojí také Kohút, který má stop na tři utkání.

„Mrzí nás to, protože považuji naše mužstvo za slušné, férové. Podle mně jsme tým, který nedostává moc žlutých karet, ale teď nás dobíhají. Boulis a Chaly je mohli dostat v polovině soutěže a třeba by nás tolik nebolely jako teď v závěru,“ podotkl Hapal.

A co říká na desetizápasový trest pro Frydrycha?

„Pro něj to je těžký direkt. Po tom, co mu polovina vyprší, budeme mít možnost se odvolat,“ odpověděl kouč. „Do konce této sezony ale nebude moci hrát. Mám však odlišný názor než disciplinární komise a nejsem jediný. Lidí, kteří s takovým trestem nesouhlasí, je spousta.“

Hlavně ostravští fanoušci, kteří při utkání s Olomoucí podpořili Michala Frydrycha skandováním jeho jména i choreem namířeným proti rozhodčím.

Trenér Baníku místo Tomáše Riga a Jiřího Bouly postavil do středu zálohy Matěje Šína a Davida Buchtu. „Zvládli to, i když to nejsou jejich optimální pozice, porvali se s tím statečně,“ konstatoval Hapal.