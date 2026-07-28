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Chance Liga 2026/2027

Velká mužstva vyhrávají 1:0, radoval se ve Zlíně. Teď chce dát Jurečka gól Slavii

Jiří Seidl
  10:55
Václav Jurečka z Baníku Ostrava během utkání se Zlínem.

Václav Jurečka z Baníku Ostrava během utkání se Zlínem. | foto: ČTK

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Trvalo třináct zápasů v lize, v domácím poháru a baráži, než se útočník fotbalistů ostravského Baníku Václav Jurečka opět radoval z gólu. Právě jeho trefa však v úvodním kole nejvyšší domácí soutěže rozhodla o výhře ve Zlíně 1:0.

Nic na tom nemění ani fakt, že mu výrazně pomohla teč domácího Mariána Pišoji. Také ostravský trenér Roman Skuhravý je přesvědčený, že Jurečku může utkání se Zlínem znovu střelecky nastartovat.

„Jen se musí zbavit všelijakých pochyb. Když je vyhodí z hlavy a uvolní se, tak prodá to, co umí,“ prohlásil kouč, který útočníka dobře zná ze společného působení ve Slezském FC Opava.

Dodal, že Jurečku dostal do velkého fotbalu: „Je to nejpracovitější hráč, kterého jsem kdy trénoval. Takového profíka nenajdete. Ale na to, jak je inteligentní, tak se se vším strašně se**.“

„Ano, někdy se s tím se**, takže to musím změnit,“ uznává útočník. „Nějaké rozhovory s trenérem jsem už měl.“

Naposledy jste se prosadil rovněž proti Zlínu, když jste při domácí výhře Baníku 6:2 dal hattrick. Stává se Zlín vaším oblíbeným protivníkem?
Proti Zlínu se mi hraje dobře, takže jsem rád, že mi to tam spadlo. Důležité je, že jsem se chytil hned na začátku. Snad to tak bude pokračovat.

Chance Liga 2026/27

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Ve Zlíně jste uspěli i díky převaze ve druhé půli. Co vás zvedlo?
V kabině jsme si řekli, že musíme vytrvat, že musíme i trošku přidat, co se týká nabízení hráčů a běhání, protože Zlín s námi nemůže vydržet celý zápas. To se trochu projevilo.

Do Baníku jste přišel v zimě a zažil s ním nevydařené jaro. Pomůže vám hodně výhra na startu sezony?
Psychicky nás může jen nakopnout. A co se týká minulé sezony, tak všichni si z ní bereme ponaučení a zkušenosti do další práce, protože není jednoduché hrát o záchranu. Myslím si, že nás to posílilo a dneska už jsme jinačí mančaft.

Jiný je i trenér, kterého znáte ještě z Opavy. Změnil se Roman Skuhravý hodně od roku 2018, kdy odešel ze Slezského FC?
Trošku ano, ale každopádně pana Skuhravého znám, takže vím, co od něho čekat. Hlavně náročnost, tak bych odpověděl.

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Jaká je česká liga po tom, co jste se do ní na jaře vrátil po dvou letech v Turecku?
Moc se nezměnila. Jiné to je jen z mé strany po tom, co jsem do ciziny odešel ze Slavie. V Baníku máme mladý mančaft, takže jako zkušenější hráč jsem v něm v trošku jinačí roli, což je i pro mě nové. Každopádně s novým trenérem si to sedlo, víme, co a jak chceme hrát. Věřím, že půjdeme nahoru.

Přesto, jak dlouho potrvá než si na nový styl a náročnost trenéra Skuhravého zvyknete?
Tak to ukáže čas. Pokud ale půjdeme do zápasů jako ve Zlíně, bude to dobré. Říká se, že velká mužstva (usmál se) vyhrávají 1:0... Musíme však jít dál a teď se pořádně připravit na Slavii.

V sobotu od 17.00 hostíte Slavii. Co lze od vás osobně čekat proti týmu, v němž jste zažil svá nejlepší prvoligová léta?
Proti Slavii jsem se střelecky dosud nikdy neprosadil, takže to budu chtít teď v sobotu změnit.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
11. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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