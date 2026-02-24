Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Co nefungovalo, že se vám nepodařilo dát ani gól?
Šance jsme měli. Minulou sezonu bychom takový zápas zvládli. V této je to jiné, náročnější pro nás i pro naše hlavy.
V dobrých pozicích byli Abdallah Gning, Václav Jurečka, Michal Kohút i David Buchta. Která z nevyužitých šancí vás mrzí nejvíce?
Pro kluky útočníky je to náročné. Dostanou se do jedné šance a všichni spoléháme na to, že gól dají, protože s tím sem i přišli. Od prvních zápasů ale pracují skvěle, ať už v presinku, defenzivě i v útočné fázi. A jak Abu (Gning), tak Venca (Jurečka) sbírali kanadské body za góly a nahrávky. To, že tentokrát tutovku oba nevyužili, jim vyčítat nemůžeme, protože nám pomohli v předchozích zápasech. A nebýt jich, tak třeba těch bodů máme ještě méně. Snad je to nebude moc užírat a v dalších zápasech najedou na to svoje a zase nám pomůžou.
V čem se projevila změna trenéra, kdy minulý týden Tomáše Galáska nahradil Ondřej Smetana?
Máme jiný tréninkový proces, trenér Smetana se snažil do nás dostat hodně informací, principů jeho struktury hry. Nevím, jestli můžu být úplně sprostý, ale snažil se do nás dostat takový ten... (použil slovo, jímž chtěl říct, aby ze sebe dostali všechnu šťávu) Měl na to čtyři dny, takže to pro něj byla obrovsky náročná šichta. Měli jsme hodně videa, pohovorů, ale bohužel. V dalších týdnech se budeme určitě lepšit. Tréninkový proces se trošku liší, pomůže nám.
Ondřej Smetana se chce zaměřit na obranu. Je to znát, když jste s Mladou Boleslaví gól nedostali, navíc jste soupeře nepustili do tolika šancí jako Slovácko, Olomouc a Liberec v předchozích utkáních?
Byla to jedna z věcí, které trenér Smetana do nás dost hustil, protože defenziva nás trápila. Byli jsme vzadu hodně otevření, měli jsme moc velké hřiště, to se teď v některých fázích zápasů zlepšilo. Pořád nás však čeká spousta práce.
Vy jste se ve druhém poločase s Mladou Boleslaví posunul víc do středu hřiště. Jak jste to vzal, když to není úplně váš obvyklý post?
Musím říct, že za poslední zápasy jsem se cítil nejlépe, jak fyzicky, tak herně. Takže mi to nevadilo. O poločase jsme si řekli, co a jak, trenér mi řekl, co po mně bude chtít, a to jsem se snažil plnit. Uvidíme, co trenér bude plánovat dál.
Trenér říkal, že nejste navyklí na rozestavení, které po vás chce. Přitom se třemi obránci jste už dříve hrávali běžně. Oč jde?
Všichni se baví o rozestavení, ale na hřišti je to hodně variabilní. Jestli hrajete se třemi obránci a pěti záložníky a dvěma útočníky, anebo čtyřmi středopolaři a dvěma hroty, tak v zápase se to mění. Musíte co nejvíc poslouchat, co nejvíc sledovat spoluhráče kolem sebe, abyste na ně reagovali. Trenér chce do nás dostat automatismy a ty samozřejmě nemůžou fungovat za čtyři dny. Ale věřím, že další týdny budou lepší. Všichni víme, že teď jedeme na Spartu (v sobotu v 18.00), která je v laufu, ale nevidím důvod, proč bychom tam nemohli uspět. Trenér Smetana umí takové zápasy odkoučovat, umí tým na ně připravit.
Zmínil jste Spartu. Může být pro vás výhoda, že proti ní od vás nikdo nic nečeká na rozdíl od utkání s Mladou Boleslaví, takže budete moci hrát uvolněněji?
Uvolnění být nemůžeme. Pro nás je každý bod důležitý, a kór na Spartě. Takže uvolněně určitě hrát nebudeme. Důležité bude, abychom přesně pochopili, co trenér po nás bude chtít, a plnili to na hřišti.