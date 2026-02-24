Chance Liga 2025/2026

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Jiří Seidl
  13:29
Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou Praha náskok pouhých tří bodů. „Strašně nás to štve. Bod je málo,“ prohlásil záložník Daniel Holzer. „Pro nás i baníkovské fanoušky je to teď těžké, náročné období. Tabulka je našlapaná, Boleslav se udržela nad námi, což je pro nás zklamání. Musíme pracovat dál.“

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z Austrie. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Co nefungovalo, že se vám nepodařilo dát ani gól?
Šance jsme měli. Minulou sezonu bychom takový zápas zvládli. V této je to jiné, náročnější pro nás i pro naše hlavy.

V dobrých pozicích byli Abdallah Gning, Václav Jurečka, Michal Kohút i David Buchta. Která z nevyužitých šancí vás mrzí nejvíce?
Pro kluky útočníky je to náročné. Dostanou se do jedné šance a všichni spoléháme na to, že gól dají, protože s tím sem i přišli. Od prvních zápasů ale pracují skvěle, ať už v presinku, defenzivě i v útočné fázi. A jak Abu (Gning), tak Venca (Jurečka) sbírali kanadské body za góly a nahrávky. To, že tentokrát tutovku oba nevyužili, jim vyčítat nemůžeme, protože nám pomohli v předchozích zápasech. A nebýt jich, tak třeba těch bodů máme ještě méně. Snad je to nebude moc užírat a v dalších zápasech najedou na to svoje a zase nám pomůžou.

V čem se projevila změna trenéra, kdy minulý týden Tomáše Galáska nahradil Ondřej Smetana?
Máme jiný tréninkový proces, trenér Smetana se snažil do nás dostat hodně informací, principů jeho struktury hry. Nevím, jestli můžu být úplně sprostý, ale snažil se do nás dostat takový ten... (použil slovo, jímž chtěl říct, aby ze sebe dostali všechnu šťávu) Měl na to čtyři dny, takže to pro něj byla obrovsky náročná šichta. Měli jsme hodně videa, pohovorů, ale bohužel. V dalších týdnech se budeme určitě lepšit. Tréninkový proces se trošku liší, pomůže nám.

Ondřej Smetana se chce zaměřit na obranu. Je to znát, když jste s Mladou Boleslaví gól nedostali, navíc jste soupeře nepustili do tolika šancí jako Slovácko, Olomouc a Liberec v předchozích utkáních?
Byla to jedna z věcí, které trenér Smetana do nás dost hustil, protože defenziva nás trápila. Byli jsme vzadu hodně otevření, měli jsme moc velké hřiště, to se teď v některých fázích zápasů zlepšilo. Pořád nás však čeká spousta práce.

Vy jste se ve druhém poločase s Mladou Boleslaví posunul víc do středu hřiště. Jak jste to vzal, když to není úplně váš obvyklý post?
Musím říct, že za poslední zápasy jsem se cítil nejlépe, jak fyzicky, tak herně. Takže mi to nevadilo. O poločase jsme si řekli, co a jak, trenér mi řekl, co po mně bude chtít, a to jsem se snažil plnit. Uvidíme, co trenér bude plánovat dál.

Záložník fotbalistů ostravského Baníku Daniel Holzer v této sezoně po návratu do klubu ze Slovácka zatím odehrál v lize devět zápasů, přičemž v pěti byl v základní sestavě.

Trenér říkal, že nejste navyklí na rozestavení, které po vás chce. Přitom se třemi obránci jste už dříve hrávali běžně. Oč jde?
Všichni se baví o rozestavení, ale na hřišti je to hodně variabilní. Jestli hrajete se třemi obránci a pěti záložníky a dvěma útočníky, anebo čtyřmi středopolaři a dvěma hroty, tak v zápase se to mění. Musíte co nejvíc poslouchat, co nejvíc sledovat spoluhráče kolem sebe, abyste na ně reagovali. Trenér chce do nás dostat automatismy a ty samozřejmě nemůžou fungovat za čtyři dny. Ale věřím, že další týdny budou lepší. Všichni víme, že teď jedeme na Spartu (v sobotu v 18.00), která je v laufu, ale nevidím důvod, proč bychom tam nemohli uspět. Trenér Smetana umí takové zápasy odkoučovat, umí tým na ně připravit.

Zmínil jste Spartu. Může být pro vás výhoda, že proti ní od vás nikdo nic nečeká na rozdíl od utkání s Mladou Boleslaví, takže budete moci hrát uvolněněji?
Uvolnění být nemůžeme. Pro nás je každý bod důležitý, a kór na Spartě. Takže uvolněně určitě hrát nebudeme. Důležité bude, abychom přesně pochopili, co trenér po nás bude chtít, a plnili to na hřišti.

Vstoupit do diskuse

24. kolo

Kompletní los

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...

Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou...

24. února 2026  13:29

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu.

Vzpomínáte ještě na kamerunského gólmana Andrého Onanu, často kritizovanou jedničku Manchesteru United? Teď hraje v tureckém Trabzonsporu o třetí místo, zatímco jeho bývalý klub válčí o to samé...

24. února 2026  12:58

Milly, ty že jsi nudný? Bral 70 liber, učil se znovu chodit. Teď je z Milnera rekordman

Premium
James Milner z Brightonu je rekordmanem v počtu zápasů v Premier League.

Když se ještě jako teenager rozkoukával v Newcastlu, trénoval ho vážený pan Bobby Robson, ročník 1933. Teď, kdy už se přehoupl přes čtyřicítku, ho v Brightonu vede Fabian Hürzeler, rok narození 1993....

24. února 2026

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně...

24. února 2026  11:37

Od knedlíků k velkým plánům. Ústí a liga? Do tří čtyř let reálné, věří Peterka

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Jan...

Když v ústecké druholigové kabině šéfoval naposledy, občas nosil spoluhráčům knedlíky. Firmu na jejich výrobu už Jan Peterka nevlastní, ale jeho role po zimním comebacku z pražské Dukly znovu nebude...

24. února 2026  11:28

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

24. února 2026  11:02

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

Obrození United pod Carrickem trvá dál. Manchester zvládl i zápas na Evertonu

Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu.

Fotbalisté Manchesteru United zvládli pondělní dohrávku 27. kola anglické Premier League. Na hřišti Evertonu zvítězili 1:0 díky gólu střídajícího Benjamina Šeška. Manchester díky výhře poskočil na...

23. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:23

Coufal splnil poslední přání fanouškovi s onemocněním ALS. Dovezl rodině dresy

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal splnil poslední přání fanouškovi, který podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Lubomír Šerl si těsně před smrtí přál pro vnuky podepsané dresy Slavie,...

23. února 2026  17:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Argentinský útočník Gianluca Prestianni z Benfiky Lisabon si ve středečním odvetném utkání play off Ligy mistrů na stadionu Realu Madrid nezahraje. Etická a disciplinární komise UEFA mu předběžně...

23. února 2026  16:14

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale...

23. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.